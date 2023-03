Cristiano Ronaldo dispara contra Fernando Santos: "Ahora todos esperan ser titulares, antes no era así"

Cristiano Ronaldo ha vuelto a recuperar la ilusión por jugar con Portugal. El delantero entró en la primera lista de Roberto Martínez como nuevo seleccionador del combinado luso y se mostró encantado con estar de vuelta en una convocatoria para representar a su país. Por delante, dos partidos de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa ante Liechtenstein primero y Luxemburgo segundo.

El jugador del Al-Nassr se sinceró en la rueda de prensa previa al choque ante Liechtenstein y también lanzó un dardo contra el anterior seleccionador, Fernando Santos. Con él llegó a ser suplente en los partidos definitivos del pasado Mundial de Qatar, una situación que levantó mucho revuelo en todo el país y que a Cristiano no le gustó nada.

Así, al comparar la etapa anterior con Santos y la actual con Roberto Martínez, CR7 cree que Portugal sale ganando ahora: "Estoy muy feliz y el ambiente es bueno. Todo es diferente, las energías son buenas y positivas. Tenemos un entrenador con ideas distintas, con mentalidad diferente. El ambiente antes era bueno, pero ahora es más fresco".

Muito feliz por voltar à nossa seleção e poder representar novamente Portugal!🇵🇹🙌🏼 pic.twitter.com/TuVSZ4D8as — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2023

En esta misma línea, siguió alabando lo que ha conseguido Roberto Martínez en su primera concentración con Portugal: "No digo que el ambiente sea mejor o peor, pero es nuevo. Hemos entrenado sólo una vez, pero todos los jugadores tenemos una energía distinta. Por ejemplo, todos esperan ser titulares mañana, antes a veces no era así", comentó en lo que se ha interpretado en una alusión a su situación durante el pasado Mundial.

Su salida del United

Cristiano Ronaldo fue preguntado también por su marcha del Manchester United en el pasado mercado de invierno, aunque no se muestra arrepentido de haber salido de Old Trafford: "Todo lo que pasa en la vida tiene una razón. No tengo tiempo para el arrepentimiento, la vida sigue e intentamos aprender".

Por otra parte, CR7 se mostró muy entusiasmado por tener la oportunidad de volver a vestir la camiseta de Portugal: "Estoy muy feliz de regresar y de ayudar a Portugal. Mi papel en la selección en los últimos 15 años siempre ha sido el mismo. Mi motivación está intacta, así que estoy aquí como si fuera la primera vez. Después de 20 años, estar aquí no es fácil".

Después de lo que sucedió en el pasado Mundial con su suplencia y su pérdida de protagonismo, se habló mucho de un posible fin de la etapa de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa, pero él quiere seguir: "Me siento muy bien. Esta es mi casa. Hemos tenido tiempo para pensar y he pasado por dificultades, pero no quería tirar la toalla. Vi situaciones de Cristiano que no había visto antes. Estoy contento porque el seleccionador cuente conmigo", relató.

También fue preguntado por Arabia Saudí, donde actualmente juega con el Al-Nassr: "Estoy sorprendido para bien, los jugadores extranjeros tienen cualidades distintas. De aquí a cinco, seis o siete años será la cuarta o quinta liga más competitiva del mundo si siguen con este mismo plan", finalizó.

