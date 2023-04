Nadal anuncia su baja del Mutua Madrid Open: "La lesión sigue sin curarse"

Rafa Nadal no jugará en Madrid. El tenista manacorí, que renunció al Godó y ha estado apurando sus opciones de estar en el Masters, también se perderá la cita que se celebra en la Caja Mágica a partir del próximo 24 de abril.

Nadal se dio esta semana para meditar su decisión. Se desplazó el lunes a Barcelona para someterse a unas pruebas médicas que le ayudarían a determinar si presentarse o no al Mutua Madrid Open. Este jueves, fue el propio Rafa el que se dirigió a sus aficionados desde las redes sociales para anunciar que no jugará.

"La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual", anunció Nadal.

Los problemas persisten para Nadal por culpa de esa lesión en el psoas ilíaco que sufrió en el Abierto de Australia. Desde entonces han pasado 14 semanas sin Rafa en el circuito, más del doble de lo que cabía esperar en un inicio. Las molestias siguen y, sobre todo, le impiden sentirse competitivo.

"La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil. Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", dijo Nadal en su comunicado.

38 días para Roland Garros

Su ausencia en Madrid significa decir adiós a otro torneo previo a Roland Garros, habiéndose ausentado ya de Montecarlo y el Godó, dos de sus torneos preferidos, en el inicio de la gira de tierra batida.

Solo faltan 38 días para Roland Garros. Estar en París es el único objetivo que se pone Nadal en el calendario, pero solo le quedará Roma para preparar la cita. El Masters italiano, que se jugará del 10 al 21 de mayo, es el torneo previo al Grand Slam que ha ganado hasta en 14 ocasiones.

Rafa Nadal, lesionado en el Abierto de Australia EFE

El de Madrid es el séptimo torneo que Nadal se perdería por su última lesión. Ya renunció a Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Barcelona. Rafa no quiere poner en riesgo su presencia en Roland Garros y condiciona todo su calendario.

Nadal viajará de todas formas a la capital para atender compromisos con varios de sus patrocinadores. Sigue la pelea de Rafa por volver a la competición: "No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada", se despidió el manacorí en su comunicado.

