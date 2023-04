Cómo Nadal, con su final de Wimbledon 2008, inspiró a Rahm para ganar el Masters de Augusta

Ganar el Masters de Augusta es una de las mayores hazañas que puede lograr un golfista en su carrera y Jon Rahm, a sus 28 años, lo acaba de conseguir. El de Barrika se puso este domingo por primera vez la chaqueta verde y celebró la mayor de sus victorias hasta la fecha. ¿En qué momento pensó que podía ganar?

Es difícil gestionar la presión cuando uno se ve cerca de algo tan grande como el Masters. Jon Rahm trató de evitar que por su cabeza pasaran pensamientos sobre la victoria para que esto no le pudiera distraer. Ante los medios, reconoció que hasta que no dejó la pelota junta a la bandera en el último hoy no quiso creer que ganaría.

"No me quería adelantar, pero cuando pegué el tercer golpe del 18 que sabía que la había dejado cerca, ya he dejado que mi mente se fuera. Casi me pasa en el 17 cuando llevaba cuatro golpes de ventaja, pero luego le pegué al árbol (risas). No quería creérmelo hasta que era ya algo fijo", explicó en rueda de prensa.

[El dinero que Jon Rahm gana por conquistar el Masters de Augusta y lo que se llevó Seve en su día]

Para llegar a esto, hace falta un grado de concentración especial y Rahm contó que lo aprendió de Rafa Nadal. El tenista español, ganador de 22 Grand Slam, inspiró en cierta manera la victoria del golfista de Barrika en Augusta gracias a su experiencia en uno de los días que marcaron su trayectoria.

"Leyendo el libro de Rafa Nadal, cuando habla de aquella final de Wimbledon en 2008 con Federer, cuenta que pega un gran golpe y le puso un punto arriba en el tie break. Dice que es la primera vez que se dejó pensar en la victoria. Era el cuarto set. Y luego perdió los dos o tres puntos siguientes y fueron a un quinto set. Y explica cómo el permitirse pensar en la victoria fue lo que le hizo perder esa manga. Hay pensamientos de ganar que van a venir a la mente, pero no hay que perderse en ellos y mantenerse en lo que es importante en el momento", explicó Rahm.

Rafa, mi historia es la biografía de Nadal, escrita en 2011 por el autor británico John Carlin, donde se explica cómo se forja un campeón como el tenista de Manacor. Este, además, no se quiso perder la última jornada del Masters de Augusta y felicitó a Rahm por su triunfo a través de las redes sociales. Respeto entre referentes.

El de Barrika todavía no se lo creía horas después de ganar el torneo: "No estoy ni cerca de haberlo procesado todavía. Lo único que sé que va a pasar es que el chef José Andrés me va a hacer el menú -para la cena de campeones de 2024-. El resto todavía no he dejado que los pensamientos vayan tan adelante. Me imagino que mañana vendrá presente, pero de momento es casi como que no me doy cuenta. Un honor poder venir aquí el resto de mi vida".

Enhorabuena campeón, enhorabuena MAESTRO! Una vez más has demostrado lo GRANDE que eres!!!! @JonRahmpga pic.twitter.com/rg5yCXQVq7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 9, 2023

Sigue los temas que te interesan