‘Reacción en cadena’: en qué se van a gastar los Mozos de Arousa los 2,6 millones que han ganado de premio

El ciclo de Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena llega a su fin. Tras año y medio, y con más de 2,6 millones de euros ganados en la hucha del concurso, este equipo gallego vivirá su última entrega en la noche de este lunes en Telecinco, a partir de las 22:50 horas. Y es que, de forma excepcional, la cadena principal de Mediaset ha decidido llevarse al prime time esta despedida, en la misma línea de lo que hace Antena 3 cuando entrega el bote de Pasapalabra.

Esta despedida será agridulce para Raúl y Borjamina Santamaría y Bruno Vila. Por un lado, dirán adiós al concurso que presenta Ion Aramendi. Pero, por otro, podrán por fin cobrar le premio del concurso, pues hasta ahora solo acumulaban dinero en la hucha final. “Hasta que nos eliminen, no cobramos. Tenemos el dinero en la hucha, como si fueran ahorros, y aún no rompimos el cerdito”, han explicado en ese sentido en el pasado.

La gran pregunta que hay en el aire es: ¿en qué van a gastar Los Mozos de Arousa los 2,6 millones? Un montante al que hay que restar los correspondientes impuestos, y, además, dividir entre los tres. Echando la vista atrás, podemos recordar cómo en sus primeras entregas el trío dejaba muy claro cuál era su objetivo participando en el concurso y para qué iría el dinero.

“El objetivo principal es conseguir un local para la asociación de la que formamos parte, Arousa Moza, ya que, anteriormente organizábamos un montón de actividades y eventos para personas de todas las edades, especialmente para la juventud, en un local municipal”, explicó en su día Borjamina. Sin embargo, el ayuntamiento destinó ese local a otros fines y entonces esperaban “tener un espacio propio y recuperar toda esa actividad”.

Del mismo modo, Los Mozos de Arousa han explicado en alguna de sus múltiples entrevistas que tienen previsto gastar el dinero del premio en “un coche”, en poder independizarse o “en algún viajecillo”.

En el caso de Bruno, en una entrevista para BLUPER se definió como “una persona ahorradora, y como no tengo claro todavía dónde voy a vivir, o a qué me voy a dedicar profesionalmente, pues de momento lo que haré será meterlo a plazo fijo, para que me vaya dando rendimiento en el banco”. Y añadía: “Y tranquilito, sin jugar a la ruleta rusa con el dinero, que ha costado mucho esfuerzo ganarlo”.