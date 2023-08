Los Mozos de Arousa cumplen 50 programas en ‘Reacción en cadena’: así son Borjamina, Raúl y Bruno

50 entregas. Eso es lo que cumplen esta tarde Los Mozos de Arousa concursando en Reacción en cadena de Telecinco, el programa que presenta Ion Aramendi a partir de las 20:00 horas. Sin duda, han hecho ya historia en el formato, y más teniendo en cuenta que el de hoy es el programa número 162.

El equipo de los Mozos de Arousa está formado por tres jóvenes gallegos que residen en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa. Borjamina (29 años) y Raúl (25 años) son hermanos y amigos de Bruno (22 años), el tercer integrante de este grupo campeón. Se conocieron hace seis años gracias a la Asociación Xuvenil Arousa Moza, que formaron Raúl y Borjamina. De hecho, tal como han explicado en varias ocasiones, parte del dinero del premio que están acumulando tarde a tarde está destinado a lograr un nuevo local para la asociación, que perdió su sede después de que comprasen el edificio en la que se ubicaban.

Este trío de ases es experto ya en concursos de televisión. Los tres ya participaron en Bloqueados por el muro, que presentó Àngel Llàcer en TVE en 2020, junto a un cuarto amigo, formando el equipo de Los Lapas. Y Borjamina, además, fue un rival muy fuerte en Ahora caigo, de Antena 3, donde consiguió llevarse 131.004 euros a lo largo de 32 entregas.

De esta manera, los Mozos de Arousa han logrado mantenerse invictos en 49 programas hasta el momento, superando ampliamente al hasta ahora mejor equipo de Reacción en Cadena, el de los Coco Locos, que permaneció en el concurso durante 18 programas. Hasta el momento han conseguido meter en la hucha de Reacción en Cadena 283.734 euros, de los cuales 16.125 los obtuvieron en la entrega de este mismo martes.

Así son los Mozos de Arousa.

Borjamina es conocido así por su usuario en redes sociales, mezcla de su nombre Borja y su perra Mina. Tiene 29 años y es licenciado en ADE (Administración y Dirección de empresas), trabaja coordinando y formando a jóvenes en proyectos europeos. Entre sus aficiones, destaca la vela, el piragüismo y el bádminton. Es DJ desde los 16 años y este año ha logrado pinchar en Benidorm Fest, cumpliendo uno de sus sueños, ya que es muy fan de Eurovisión. Entre otras curiosidades, destaca su pasión por el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, cuyos ejemplares colecciona en distintos idiomas. Se define a sí mismo como impuntual y maniático. Es ordenado dentro de su desorden y odia que le toquen y le cambien de sitio sus cosas personales. Borjamina aporta cordura y sensatez al equipo de los Mozos. En su opinión, su hermano Raúl no tiene filtro y Bruno es el pasional del grupo.

Raúl tiene 25 años. Licenciado en Magisterio, trabaja ocasionalmente en colegios de su localidad y está estudiando las oposiciones para maestro. Futbolero, aficionado a los juegos de mesa y al pádel, se reconoce como cotilla y le encanta enterarse de todo lo que ocurre en Vilagarcía. Es muy bromista y, en ocasiones, se siente el más “infantil” del grupo. Raúl es el único integrante de los Mozos que tiene pareja: sale con una chica de su pueblo desde hace 5 años.

Bruno, por su parte, es el benjamín del equipo, con 22 años. Estudiante de 4º de Derecho, está pensando en tomarse un tiempo sabático para viajar a Australia, vivir la experiencia y perfeccionar su inglés. Bruno es el “viejoven” del equipo, responsable y puntual, de hecho no soporta la impuntualidad de Borjamina. Parece el más tímido y vergonzoso de los tres, aunque no duda en seguir las bromas del presentador y “obedecer” a Ion Aramendi cada vez que le pide que mire a cámara y que mande curiosos mensajes a lo más diversos personajes. No soporta que le envíen interminables audios por Whatsapp y le encanta llevar la contraria a Raúl. Muy autocrítico y fácilmente irritable, reconoce que no tiene filtros y que cae en todas las bromas que le hacen sus amigos.

