El tremendo zasca a Javier Nart en 'Todo es mentira' tras cuestionar la existencia de una concejalía de Igualdad

Esta semana, la localidad murciana de Molina de Segura se ha convertido en protagonista de los temas de opinión pública cuando una mujer de avanzada edad protestó enérgicamente en el pleno del Ayuntamiento contra la supresión de la Concejalía de Igualdad por parte del nuevo gobierno municipal, formado por PP y Vox. Tal ha sido la polémica, que ha sido comentado este pasado martes 1 de agosto en Todo es mentira.

El programa, que está siendo presentado por Marta Flich en la temporada estival, ha abordado el tema, dado que la concejalía ha pasado a denominarse Concejalía de Familia. Una decisión que no gustó nada a dos vecinas de la localidad, Fica Martínez y Maruja Vega, quienes fueron desalojadas por la Policía tras protestar. Ambas hablaron con el magacín de La Fábrica de la Tele.

Las dos fueron cuestionadas por Javier Nart, diputado por el Parlamento Europeo desde 2014. El político le restaba importancia a que la concejalía dejase de llamarse de Igualdad para ser de Familia. "Dos preguntas. Una, si ha habido elecciones hace poco y han ganado, ellos tienen el derecho de determinar cómo quieren organizar la cosa. Eso es en cuanto a la cuestión formal", comienza Nart.

"Hablando sobre la cuestión de fondo, ¿me quiere usted de decir qué diferencias programáticas va a haber, si las conocen, en la concejalía ahora llamada de Familia y antes de Igualdad? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales de lo que se va a hacer?", preguntaba el europarlamentario. Maruja Vega fue la que le respondió, invitándole a que escuchase a Raquel Esteve, miembro de la asociación Mujeres con Nombre, quien estaba presente también.

Fue Esteve la que le explicó detalladamente las consecuencias de la eliminación de la palabra Igualdad de la concejalía. "Mire, la diferencia fundamental la estamos viendo ya, de hecho. Nosotras asistimos al CAVI, que es un centro de atención a víctimas. Es un sitio donde nos atienden, nos ayudan a sanar, nos ayudan a seguir hacia delante, nos dan información, terapia psicológica y asesoramiento jurídico", explicaba Esteve.

"Cuesta mucho reconocerlo y ponerle nombre"

"En este momento, en ese centro, por poner un ejemplo, ha desaparecido todo tipo de información. Yo, personalmente, acudí, porque tenía una cita, y me resultaba muy llamativo que no aparezca absolutamente nada, que vayas a un centro de atención a víctimas y no hubiera teléfonos de emergencia, que hayan desaparecido información sobre talleres, sobre los pasos que tienes que dar en una situación así, sobre a quién puedes acudir", proseguía.

"Todo ese tipo de cosas ha desparecido y eso es una consecuencia de quitar el nombre de las cosas, de velarlas y ponerlas en un segundo plano. Es algo básico en la vida, el ser humano necesita ponerle nombre a las cosas. Primero, para poder saber qué está pasando. Es nuestro caso, es fundamental. Lo es para reconocer, ubicar y saber qué es lo que estamos sufriendo", continúa.

"Cuesta muchísimo reconocerlo y ponerle nombre. Una vez lo has visto y lo tienes enfrente como violencia de género. A partir de ahí, puede trabajar para seguir hacia delante y en sanar", concluía Esteve, a quien Nart intentó interrumpir en un par de ocasiones, algo que no permitió Flich.

De esta forma, la activista argumentaba por qué era importante que la Concejalía de Igualdad no perdiese su nombre, a pesar de las objeciones del eurodiputado.

