Lo que hará Bruno Vila con el dinero ganado en 'Reacción en cadena' con los Mozos de Arousa: "A plazo fijo"

El gallego Bruno Vila ha sido uno de los grandes protagonistas de la gran final de Bailando con las estrellas de este sábado. BLUPER pudo hablar largo y tendido con él sobre su experiencia en este formato de baile, donde a pesar de haber vivido fuertes críticas del jurado ha obtenido un fuerte apoyo del público. Tanto como para ser uno de los concursantes que optasen a la victoria del mismo.

A pesar de que Bailando con las estrellas haya acabado, Bruno seguirá, de momento, colándose en nuestros hogares. Y es que cada tarde, de lunes a domingo, le vemos poner a prueba sus conocimientos y su rapidez mental en Reacción en cadena, programa en el que concursa junto a Raúl y Borja Santamaría bajo el nombre de Los Mozos de Arousa.

Este trío gallego lleva ya más de millón y medio de euros acumulados en la hucha del concurso que conduce Ion Aramendi. Una cifra de dinero bastante importante, y que poco a poco continúa creciendo, dependiendo, por supuesto, de si logran acertar la palabra de la prueba final. A pesar de que llevan ya casi un año, los gallegos, de momento, no han visto un solo euro.

“Todavía no hemos cobrado”, confirma Bruno a BLUPER. Al ser preguntado sobre en qué gastará su parte del premio, asegura que es “una persona ahorradora, y como no tengo claro todavía dónde voy a vivir, o a qué me voy a dedicar profesionalmente, pues de momento lo que haré será meterlo a plazo fijo, para que me vaya dando rendimiento en el banco”, afirma. “Y tranquilito, sin jugar a la ruleta rusa con el dinero, que ha costado mucho esfuerzo ganarlo”, añade.

Aunque de momento en el programa llevaría más de medio millón de euros ganados, luego lo que le quedará será mucho menos. Y es que Hacienda se lleva un bocado de este tipo de premios, y que depende de la comunidad. En ese sentido, Bruno ya está informado de cómo va el tema en Galicia.

“A partir de 30.000 euros tienes que pagar el 47%, y nosotros esa cifra la hemos pasado hace tiempo. Nos tocará pagar el tramo máximo. Pero contentos, porque eso significará que nos ha ido bien”, afirma. Y no tiene prisa en dejarse ganar para cobrar. “Siempre nos gusta ponernos un siguiente reto, un siguiente objetivo. Y no creo que a nadie le guste perder dinero”, finaliza.