Bruno Vila, el Mozo de Arousa que puede ganar 'Bailando con las estrellas': “Tuve el síndrome del impostor”

Después de doce intensas galas, este sábado, 13 de abril, se celebra en Telecinco (22.00) la gran final de Bailando con las estrellas, el nuevo formato de baile de Mediaset que han conducido Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Adrián Lastra, María Isabel, Bruno Vila y Athenea Pérez han llegado a la última gala, en la que el público tiene el poder en su mano de proclamar al ganador.

Horas antes de salir a la pista, BLUPER ha podido hablar con Bruno Vila para saber cómo se está preparando para su último baile. “Ha sido una gran experiencia, me siento agradecido por la gente que me ha apoyado, y espero darle la alegría de ganar”, asegura el joven gallego, que semana a semana ha contado con un gran apoyo del público -y no tanto del jurado-. “Pero no hay que confiarse, y todos los que quieran que gane, ¡que me voten esta noche!”, pide con ahínco.

Bruno entró en nuestras vidas hace un año, cuando comenzó a concursar en Reacción en cadena. Entonces se nos presentó como el benjamín del equipo, con 22 años. Estudiante de 4º de Derecho, pensaba tomarse un año sabático y viajar a Australia, pero el ser imbatible en el concurso de Ion Aramendi -y el haberse puesto a bailar en Telecinco- han hecho que sus planes para este 2024 sean muy diferentes. Y es que parece que ha llegado a la pequeña pantalla para quedarse.

¿Cómo estás viviendo esta aventura que está ya a puntito de finalizar?

Una aventura muy intensa, en la que ensayábamos todos los días, que las galas acaban tarde. Es un proyecto que ha requerido de toda mi concentración, toda mi energía y todas mis ganas.

¿Ese esfuerzo ha pasado factura como para que en Reacción en cadena no estuvieses tan a tope como podrías?

Bueno, pues no nos vamos a engañar. Pudo haber alguna semana, sobre todo al principio, que mientras no coges todo el ritmo de los dos programas, sí que se me ha podido ver más cansado. Pero como digo yo, no somos ojeras, son ilusiones y esfuerzo bajo mis ojos.

¿Se te hace raro que te consideren ya alguien famoso como para participar en concurso con otras personas conocidas?

Sí, sobre todo al principio, tenía el síndrome del impostor. 'Qué hago yo aquí, como que no me merezco yo esto'. Pero luego dije: 'Todos somos destacados en algo, y es innegable que Los Mozos de Arousa hemos destacado en el mundo de los concursos'. O sea que tiene sentido que estuviese también.

¿Cómo te estás preparando para la gran final? ¿Qué esperas de esta última noche?

Quiero terminar el programa de la mejor forma posible. Si es ganando, estupendo. Pero me conformo con hacer bien los bailes, con poder disfrutar la noche, que me lo merezco como todos mis compañeros. Y que, pase lo que pase, el resultado sea respetado.

¿Te ha sorprendido el cariño con el que se te ha recibido en este programa?

Creo que he conectado con muchas personas, quizá porque se ven reflejados en mí. Que la vida te puede cambiar en cualquier momento, y que hay mucha gente que se está esforzando a diario por conseguir sus metas, estudiando, trabajando. Al final he hecho lo mismo que ellos: estudiar para conseguir una cierta cultura con la que ganar dinero en Reacción en cadena, y trabajar duro para sacar adelante los bailes. Y quizá venga de ahí el cariño. También soy una persona que ha demostrado que sabe trabajar en equipo: tanto con Raúl y Borjamina en Reacción en cadena, como con Marta en Bailando con las estrellas. Y para ser hijo único, creo que lo he defendido medianamente.

¿Estabas preparado cuando te ofrecieron esta aventura a recibir malas críticas hasta el punto de las que llegado a recibir?

No me lo esperaba tanto. No esperaba que mi concurso fuese a revolucionar las redes y demás. Cuando participas en un programa en directo, y es evidente que choca mucho las votaciones del jurado con las del público, pues se genera un debate, y me hubiese gustado que no hubiese habido tanto. Yo lo he llevado, creo, que de una forma bastante digna.

En nuestras páginas te comparábamos con Belén Esteban en Más que baile. No es el que mejor baila, pero sí al que más quiere el público…

Cada uno tendrá su opinión. Son concursos distintos, somos personas distintas. Y en 2010 no había la repercusión que tiene ahora las redes sociales. Y seguro que cada uno hizo su concurso lo mejor posible.

Cuando acabe el programa, ¿crees que vas a tener ganas de volver bailar, o vas a tener los pies parados por un tiempo?

Siempre hay que bailar, y yo lo seguiré haciendo a mi manera, y sin vergüenza ninguna, que es lo más importante para bailar.

En calidad de persona conocida, ¿te verías en otro concurso de famosos, como Supervivientes?

No. En un reality, no. No sé en otro tipo de formatos, ni el lugar, ni el momento, pero en realities no.

Hace unos meses Borjamina nos hizo pensar que vuestra aventura en Reacción en cadena ya había terminado…

Borja domina muy bien las redes sociales, en mi opinión, y sabe crear expectativas e interés. Y entonces, pues bueno, tampoco les dijo que nos fuese, fue un mensaje así interpretable.