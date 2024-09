Por qué se filtran las preguntas en las oposiciones en España: los tres grandes fallos de un sistema público "no infalible"

El pasado domingo fue un día negro para el sistema de oposiciones en España. La razón: se suspendieron dos procesos de concurso público por filtraciones de preguntas o fallos de seguridad. Por un lado, durante la noche del 28 al 29 de septiembre se filtraron de manera “interesada”, según denuncia la Unión Sindical Obrera (USO), las preguntas del examen de Información y Contenidos para acceder a un empleo público en RTVE. Por otro lado, una de las cajas que contenía las pruebas para opositar a la Guardia Civil estaba mal precintada, por lo que el Instituto Armado procedió a invalidar su proceso.

Estas situaciones, por tanto, suponen un “desgaste en la credibilidad” de la Corporación de Radio y Televisión Española, en palabras de FACUA, además de sembrar dudas en los miles de opositores que hay en España en los diversos campos. ¿Es seguro el sistema? ¿Es transparente? ¿Es veraz? Son algunas de las cuestiones que se están planteando los 5.000 opositores que se iban a examinar para acceder a RTVE o las 26.332 personas convocadas para cubrir una de las 2.721 plazas que se ofertan para ingresar en la Guardia Civil, además del resto de la función pública y la sociedad…

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el sistema de oposiciones en España tiene varios fallos de seguridad que urge subsanar por el bien del sector público. Antonio Benítez, socio, director y fundador del despacho Administrativando Abogados, situado en Madrid, tiene claro que el sistema en España “no es infalible”, teniendo tres claras deficiencias que provocan las filtraciones de preguntas y los fallos de seguridad en los diferentes procesos.

1. Filtraciones de miembros del tribunal

Una de las deficiencias tiene que ver con la composición de los tribunales de selección de las distintas oposiciones. Estos tribunales, según explica el jurista, son órganos colegiados “formados por el Presidente Secretario y los vocales” que deben velar por que se cumplan “los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”, tal y como defiende la Constitución.

Pese a que desde 2007 existen leyes que establecen que los tribunales deben regirse por los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros –“prohibiéndose en los tribunales a políticos, personal de confianza, personal temporal o sindicatos”–, lo cierto es que “el sistema no es infalible”. Por ello, “no se puede evitar que alguno de los miembros que componen el órgano colegiado pueda filtrar todo o parte del examen”, lamenta el letrado, reconociendo no obstante que es una práctica que no ocurre de manera común.

Los opositores para la categoría de informador en RTVE, este domingo, durante la suspensión del examen. EFE

Pero ocurre. Sin ir más lejos, durante la madrugada del sábado al domingo “alguien del tribunal encargado de la prueba” filtró el 83 % de las preguntas del examen de manera “interesada”, han explicado fuentes de RTVE a los medios. Esto provocó que a 30 minutos del inicio de la prueba, planteado para las 11:00 de la mañana, los convocantes de la oposición la suspendieron dejando en la estacada a miles de aspirantes.

La dirección de RTVE, en consecuencia, denunció los hechos ante la Policía en busca de “depurar responsabilidades”. Unas responsabilidades que ponen el foco en los miembros del comité del examen. Éste está formado por José Ángel Carpio, vocal; Esteban Crespo, vocal y director de RTVE de Cataluña; Margarita Enríquez, vocal; María Consuelo Fernández, vocal; Manuel Midón, vocal; Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas y vocal; Miguel Ángel Orts, vocal; Julián Pérez, vocal; Marta Ribas, vocal; Guidmar Zaballos, vocal; y Raquel de la Ossa, secretaria del tribunal.

Presuntamente, uno de ellos pudo haber filtrado las preguntas del examen. Y, según el abogado Antonio Benítez, en España “filtrar un examen está previsto como un delito de revelación de secretos, penado con cárcel, y cuando es cometido por un funcionario o autoridad, las penas se elevan en su mitad superior, además de imponerse la pena de inhabilitación para su profesión por tiempo de seis a 12 años”.

Por lo pronto, mientras que se esclarece lo que ha ocurrido con la filtración de la oposición en RTVE, la Dirección de Recursos Humanos de RTVE y los sindicatos del ente público han acordado que el examen se intente celebrar el 9 o 10 de noviembre. No obstante, si fuera viable celebrarlo en las facultades que se determinen, también han barajado que sea el sábado 2 o el domingo 3. Asimismo, el tribunal será completamente renovado y ningún miembro conocerá las preguntas de los demás, explica UGT.

2. Externalizar fases del proceso

Para Antonio Benítez, que atesora 15 años de experiencia recurriendo irregularidades en los procesos de oposición, otro problema que existe en España tiene que ver con que algunas administraciones públicas externalizan fases de los procesos selectivos a empresas. “Estas fases van desde la edición, gestión, custodia, recogida y procesamiento de los exámenes y a nuestro juicio es un error, pues resulta mucho más difícil aplicar los principios de neutralidad e independencia que se exigen en la Administración Pública”, esgrime el abogado.

Precisamente, un fallo de gestión es lo que ha podido ocurrir este domingo provocando la suspensión de las pruebas de oposición de ingreso a la Guardia Civil. “Habiéndose detectado un error en el etiquetado de una de las cajas recepcionadas y precintadas con los exámenes de conocimientos de las pruebas de acceso para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, es necesario suspender las pruebas convocadas para mañana día 29 de septiembre”, informaba el cuerpo policial el pasado sábado en un comunicado.

Una guardia civil informando a los aspirantes de la suspensión de la oposición. EFE

Lo que pasó es que, según ha explicado a EL ESPAÑOL Pancho Álvarez, gerente de la Academia Geopol –experta en preparar las oposiciones para la Guardia Civil y la Policía Nacional–, “el error fue de la empresa empaquetadora de los exámenes”. “Hay que partir de que la Guardia Civil hace en un mismo proceso un examen el sábado y otro el domingo, que además son exámenes diferentes. Y, según nos dicen a las academias, el problema es que la empresa empaquetadora había introducido exámenes del domingo en las cajas del sábado. Entonces se rompió la cadena de custodia, porque se pudieron conocer las preguntas del domingo por estas cajas mal precintadas”, añade.

La consecuencia es que la oposición se suspendió y se plantea volver a hacerse “al menos en tres semanas”. “Además, yo creo que un problema de base es que la Guardia Civil debería hacer el mismo examen en el mismo día, como lo hace la Policía Nacional, y así no habría este tipo de problemas”, opina Pancho. Pese a ello, parece que en este caso la externalización de la edición y custodia del material de examen provocó que se traspapelaran las pruebas. Y, por tanto, terminara la historia con la suspensión del proceso.

3. Los macroprocesos

“Otro error en los procesos selectivos tiene que ver con el propio diseño del sistema: en la mayoría de las ocasiones se trata de macroprocesos, en los que se convocan miles de plazas, siendo difícil por la propia infraestructura, por el número de aspirantes, y por los trámites a evacuar en los que están presentes una pluralidad de personas, que todo suceda sin ningún tipo de incidencia”, culmina Antonio Benítez, socio, director y fundador del despacho Administrativando Abogados.

Preguntado por las posibles soluciones para subsanar las deficiencias del sistema español de oposiciones, el abogado lo tiene claro: “Hay varias opciones que se realizan ya por algunas Administraciones. Por ejemplo, elaborar el examen el mismo día de la realización por los aspirantes y, de esta forma, no hay tiempo material para la filtración. O, también, otra medida que suele llevarse a cabo con más frecuencia es dividir el contenido de la prueba entre los miembros del tribunal, de modo que sólo el secretario tenga el examen completo, y el resto de vocales, solo tengan un contenido parcial. Por último, custodiar en una caja fuerte los exámenes, así como en cajas precintadas con sobres cerrados”.

Los aspirantes a la oposición para acceder a RTVE, este domingo, durante la suspensión de las pruebas. EFE

Pese a la suspensión de las oposiciones celebradas este domingo para acceder a RTVE o la Guardia Civil, lo cierto es que las filtraciones “son excepcionales”, dice el abogado ante de añadir: “En los procesos judiciales que entablamos en materia de procesos selectivos, los motivos para recurrir por los aspirantes suelen tener que ver con una incorrecta valoración de méritos en el proceso”.