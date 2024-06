Sebastián Hernández, el 'profe' de Primaria que dejó las aulas para ser el mejor muralista mundial

Un caminante pasea por las soleadas calles de Santiago de la Ribera y al llegar a la plaza Virgen de la Fuensanta, se percata de los colores vivos que se plasman en el suelo. El viandante se sube a un banco para apreciar con más claridad la curiosa figura que conforman esos trazos y logra apreciar la bailarina que se dibuja bajo sus pies. Ese caminante es Sebastián Hernández Díaz (Murcia, 1990), conocido artísticamente como Sbah y es el autor de este mural de 800 metros cuadrados.

Sbah es un artista que se centra en el muralismo porque le gusta pintar "grandes formatos". Sus murales impresionan por su tamaño y calidad, lo que le ha valido que la Street Art Cities, una de las organizaciones más famosas de arte urbano, se haya fijado en una de sus obras para nominarla como mejor mural del mundo del mes de mayo. La obra seleccionada es 'Aire': un mural del tamaño de un campo de fútbol sala pintado sobre una plaza de Santiago de la Ribera: una pedanía de San Javier.

Street Art Cities aúna en sus redes sociales una de las mayores comunidades de amantes del arte urbano de todo el mundo. Cada mes someten a juicio un determinado número de obras de todo el planeta. Las ganadoras se enfrentan a final de año en un concurso público, para decidir cuál es la mejor de todas ellas. Sbah admite que no sabe cómo dieron con la suya: "Cuando la acabé en abril se la mandé, pero no me respondieron. Ellos tienen 'ojeadores' en todo el mundo, quizá les llegara por alguno de ellos".

'Making of' de 'Aire', la obra del artista Sbah nominada a mejor mural del mes de mayo.

PREGUNTA.– ¿Qué haría si gana el premio?

RESPUESTA.– Seguiré trabajando como hasta ahora, porque esto ha venido a base de mucho trabajo y esfuerzo. De hecho, mi educación está orientada a la docencia. He trabajado como profe de Primaria y Secundaria, pero decidí dejarlo todo hace unos años para dedicarme solo a pintar. Si gano este reconocimiento, lo que voy a hacer es seguir como hasta ahora, para que no me sigan faltando proyectos.

Sebastián Hernández reflexiona convencido de que "ganar el premio a mejor mural del mes sería un reconocimiento súper importante, pero más que para mí, lo sería para el arte urbano en general". La clave para este artista "mazarronero de adopción", es que estas iniciativas "sirven para dar visibilidad a este arte y que la gente hable de ello, lo que al final nos beneficia a todos los artistas".

La obra que se somete al juicio popular de los amantes de los murales representa a una bailarina de espaldas, plasmada en el suelo de una plaza con suaves tonos violetas y amarillos. "La bailarina se inspira en una modelo anónima que vi inmortalizada por el fotógrafo Maxi Ruiz-Erans. Le pedí permiso a él para poder plasmarla en el mural, y me dijo que sí".

P.– ¿Qué transmite 'Aire'?

R.– Esta obra la desarrollé para el Festival Imagina que organiza el Ayuntamiento de San Javier. La temática era libre y yo me presenté con este mural. Lo que representa son las ganas imperiosas que tiene el ser humano de volar, tanto de forma física como metafórica. Por un lado, las ganas que tenemos desde niños de poder volar algún día. Y por otro, de manera metafórica, las ganas de dejar rienda suelta a nuestra libertad de expresión. De hecho, eso es lo que hice para pintarlo.

El artista habla con un tono pausado, amable y sereno, con el que el periodista nunca sería capaz de adivinar el gran esfuerzo que le ha supuesto poder dedicarse en exclusiva a su gran pasión. "Cuando decidí dejarlo todo para dedicarme al arte, me pillé un bajo para montar mi estudio. Al poco tiempo, me vi con cero euros en el banco, me quedé tan pelado que me puse a trabajar de camarero para poder reformarlo, porque estaba en ruinas".

No obstante, hubo dos cosas que le ayudaron a lograr su objetivo. Por un lado, la ilusión de querer morder a toda costa ese sueño que, aunque lejano, lo sabía posible. Por otro, la dedicación de luchar y trabajar sin descanso para poder conseguirlo. "He ido desarrollándome, y ahora ya me dedico solo a pintar. Por eso, los jóvenes no deben tener miedo de tirarse a la piscina y hacer lo que quieran, pero deben apostar todo a su sueño y poner todo su esfuerzo".

El bajo de Sbah, cuando lo compró (i) y en la actualidad (d). Sbah

Esa es la máxima que le ha llevado a que su mayor aspiración sea ahora una realidad de la que disfruta cada día. Y es que para Sbah, el arte era ya una pasión desde una edad muy temprana. "Desde que tengo uso de razón siempre he estado dibujando. Era el típico crío que tenía las libretas de la escuela llenas de dibujos".

P.– ¿Cómo es su vida ahora que dedica todo su tiempo al arte?

R.– Empecé con el muralismo hace unos cuatro años, pero lo que pintaba entonces no tenía nada que ver con lo que pinto ahora. Lo bueno es que puedo dedicarme enteramente a los murales, y gracias a eso, he estado viajando por todo el mundo. Solo en 2023, pinté ocho murales en el extranjero: en Costa Rica, Brasil, Indonesia, Alemania, Finlandia, México y dos en Colombia. Además de otros cuantos que pinté en España.

Reconocimiento a los artistas

Para un artista urbano, que una obra suya sea seleccionada por la plataforma Street Art Cities, dedicada a documentar todo el arte urbano del planeta, es como para un futbolista marcar un gol en un partido de la Champions. Pero eso no se le sube a la cabeza a Sebastián Hernández, que piensa con la mente fría y los pies en la tierra.

"El año pasado ganó el mejor mural del año un chico español. Eso es lo que importa, a mí no me preocupa no ganar, porque mi trabajo va a estar reconocido si la gente se fija en ello y se le da visibilidad, da igual quien gane". De momento, ya han empezado a subir el ranking de mejor mural de este mes de junio, todavía falta para conocer cuál será la mejor obra del año y del mundo.

En el Ayuntamiento de San Javier, la localidad que se levanta a la vera del Mar Menor, sí que están celebrando este tanto de Sbah, al haber creado una obra que ha llamado la atención de una organización internacional tan importante. La concejal de Juventud, Isabel Madrid, señala a EL ESPAÑOL que este logro del artista murciano supone "un reconocimiento para todos los artistas que han pasado por el Festival Imagina".

Una imagen de Sebastián Hernández 'Sbah', ultimando su mural, 'Aire', para el Festival Imagina. Sbah

La edil Madrid recalca que la obra de Sbah es también "una recompensa más para San Javier, por apostar durante tantos años por el arte joven". Y es que este municipio murciano lleva dos décadas organizando el Festival Imagina para el que el artista desarrolló 'Aire': su mural nominado por Street Art Cities.

La titular de Juventud puntualiza que el citado certamen ha logrado que, "año tras año, veamos cómo artistas locales dan el salto a nivel nacional e internacional, lo que a su vez, aumenta la demanda". Una visibilidad que sirve como inspiración para los más pequeños: "Este festival nace de la demanda de los alumnos del Bachiller de Arte del Instituto Ruiz de Alda, por disponer de espacios municipales para la exposición de obras".

Sebastián Hernández -Sbah- es el artista urbano del momento en la Región de Murcia y es la mejor inspiración para esos jóvenes con inquietudes artísticas. El muralista concluye la conversación con este diario, desde el bajo en el que invirtió todos los ahorros de su vida, ahora restaurado y reconvertido en una pequeña sala de exposiciones. "Si todo el mundo tuviera pasión por su trabajo, el mundo iría mucho mejor".