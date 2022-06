Carlos Alcaraz: " Siempre he dicho que Rafa tiene mil vidas y tenemos Rafa Nadal para rato"

Noticias relacionadas Nadal quiere seguir ganando: radiofrecuencia pulsátil o quirófano para curarse el pie izquierdo

Carlitos no tiene rival en la 'cancha' de El Palmar. No importa que sea un día laborable ni que el mercurio marque más de treinta grados porque los palmareños sienten tal devoción por su paisano, que siempre acuden a cualquier acto en el que participa el número 6 de la ATP. Este lunes lo han vuelto a demostrar y decenas de vecinos de la pedanía murciana, algunos de ellos provistos de paraguas para no achicharrarse, se han sumado a la inauguración de un impresionante mural, obra del artista Sbah, donde aparece Carlos Alcaraz dando uno de sus golpes de revés con los que desquicia a cualquier rival.

"Todos mis éxitos son gracias a vosotros y aunque esté en otra parte del mundo, siempre noto el apoyo de mi familia y de la gente con la que he crecido: os agradezco el apoyo en cada torneo", tal y como ha subrayado Carlos Alcaraz, acompañado de sus padres y de sus abuelos, en un día especial, ya que este mural será lo primero que vea cualquier visitante que acceda a El Palmar por el Camino Mota del Reguerón.

"Me siento muy orgulloso de representar a la Región de Murcia y de llevar a El Palmar a cada rincón del mundo: me siento orgulloso de mi pueblo", según ha insistido Alcaraz, que ha recibido de manos del alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, un trofeo: 'Tenista y murciano ejemplar'. Todo ello ha provocado gritos y aplausos entre los asistentes: "¡Viva Carlitos!"

"Es inexplicable todo el cariño que recibo en El Palmar y en la Región de Murcia, tanto cuando estoy aquí como cuando estoy jugando fuera un torneo, obviamente, tener este mural a la entrada de mi pueblo es maravilloso", según ha explicado Alcaraz a preguntas de EL ESPAÑOL, al tiempo que ha admitido que este domingo siguió la final de Roland Garros que disputaba Rafa Nadal ante Casper Ruud y donde el tenista de Manacor se alzó con su decimocuarta 'Copa de los Mosqueteros'.

El artista mazarronero Sbat, este lunes, explicando a Carlos Alcaraz los pormenores del diseño del mural dedicado al tenista de El Palmar.

"Para mí estaba claro cuál iba a ser el resultado: Rafa nunca había perdido una final en París y la de este domingo no iba a ser la primera. Siempre he dicho que Rafa tiene mil vidas y tenemos Rafa para rato, para disfrutar de su lucha y de su entrega", según ha reflexionado Carlitos: el tenista, de 19 años, llamado a suceder a su ídolo Rafa Nadal, al que venció por primera vez en su carrera en el Masters 1000 de Madrid.

Los periodistas le han preguntado por el récord que este domingo consiguió Nadal, al sumar catorce Roland Garros, pero Alcaraz no ha querido meterse presión y ha respondido en tono divertido: "Rafa empezó con mi edad, 19 años, yo no lo he podido conseguir, así que ya empiezo un poco tarde". Tal desparpajo ha derpertado las risas y los aplausos de los palmareños que han dado cariño a su paisano, de cara a su siguiente reto: estrenarse con un Grand Slam. "Estoy ya centrado, preparándome Wimbledon".

De hecho, el tenista murciano tiene tan claro que quiere ganar un Gran Slam este año que no ha confirmado su participación en el torneo The Queen's Club [ATP 500]: "De momento, no sé si voy a participar en Queen's".

Durante los próximos días se machacará para llegar a un nivel superlativo a Wimbledon y para ello adelantará su rutina de entrenamientos para combatir el calor sofocante previsto los próximos días en el Levante, con algunas de las temperaturas más altas que se alcanzaran en el país. "Voy a entrenar más temprano, cuando el calor no apriete tanto".

El tenista ha demostrado que los 19 años que marca su carné de identidad, no tienen nada que ver con su madurez en la competición y ha restado importancia a no haber llegado a disputar la final de París. "Es la segunda vez que juego unos cuartos de final, pero es la primera que he podido jugar a un buen nivel, creo que la siguiente que llegue a unos cuartos de Roland Garros sentiré que ya he vivido esa experiencia y no cometeré los errores que cometí".

Los padres y los abuelos de Carlos Alcaraz, este lunes, en la inauguración de un mural dedicado al tenista en El Palmar. Badía

Carlitos ha concluido su comparecencia ante los medios de comunicación, teniendo palabras de cariño para Alexander Zverev: el tenista alemán que tuvo que retirarse en las semifinales de Roland Garros, que disputaba con Rafa Nadal, a causa de una lesión en el tobillo. "Nadie desea que ningún deportista se lesione y menos con la maginitud de la lesión que padece Alexander, lo único que puedo decir es que estaba viendo el partido, no me lo podía creer porque era un partidazo, así que espero que se recupere pronto porque el tenis necesita a gente como Zverev dando guerra".

El tenista ha derrochado cercanía y simpatía con sus paisanos haciéndose un selfi tras otro y firmando autógrafos. Entre sus seguidores destacaba Sebastián Hernández, un diestro retirado, conocido en los ruedos como 'El Levantino', y que ha llegado provisto de una vieja raqueta Boomerang Turbo 77 para fotografiarse con Carlitos. "Estamos en la gloria por tener un deportista así", clamaba el torero retirado.

El alcalde de la capital del Segura, el socialista José Antonio Serrano, ha tenido palabras de aliento para Alcaraz de cara a Wimbledon. "Te has convertido en un ídolo de masas", ha subrayado el regidor. "Carlos, has derrotado a los dos grandes, a Nadal y a Djokovic, tu proyección es magnífica, y quiero que sepas que cuando estés jugando tendrás a toda Murcia contigo: te estamos empujando para que coloques la bola en el sitio que quieras. Estoy seguro de que más pronto que tarde algún Grand Slam va a caer".

