Greg Lemond sufre leucemia: el ganador del Tour de Francia, contra su prueba más difícil

Greg LeMond ganó el Tour de Francia tres veces. También ganó el maillot arcoíris dos veces. Es el ciclista masculino más condecorado en la historia de Estados Unidos y el único en ganar la Grande Boucle. Pero su mejor victoria puede llegar a los 60 años. El excorredor estadounidense del Renault-ELF y La Vie Claire ha anunciado que sufre leucemia. Su vida no corre peligro y comenzará el tratamiento a finales de esta semana. Sin duda, será la batalla contra la enfermedad más importante de toda su trayectoria.

"A nadie le gusta que lo relacionen con el término cáncer, pero me alivia saber por qué me he sentido tan débil últimamente", explicó el norteamericano en una nota que escribió en su página web. Se ha diagnosticado leucemia mieloide crónica (LMC), una enfermedad de la médula ósea. "Afortunadamente, es un tipo de cáncer que se puede tratar y es un tipo de leucemia que no pone en peligro la vida ni es debilitante", se reafirmó LeMond.

Desde que se retiró de la escena profesional en 1994, LeMond se ha convertido en un firme defensor del antidopaje y trabajó para varios medios de comunicación en el Tour de Francia. Su exitosa marca de bicicletas ha ido viento en popa en los últimos años. Durante todo este tiempo ningún compatriota ha conseguido hacerle sombra, ya que Lance Armstrong y Floyd Landis ganaron el maillot amarillo más preciado del mundo del ciclismo, pero ambos fueron despojados de sus títulos.

LeMond ganó el Tour de Francia en 1986, 1989 y 1990 y ganó cinco etapas en la Grande Boucle. En el segundo de ellos, superó a Laurent Fignon en la última etapa de los Campos Elíseos, consiguiendo el Tour por ocho segundos, la diferencia más pequeña en la historia de la competición entre campeón y subcampeón. Ahora se enfrenta a un tipo de cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea y que le había provocado mucho cansancio en los últimos días.

Greg también ganó el Campeonato del Mundo en 1983 y 1989. El norteamericano ganó el primero tras escaparse y llegar un minuto antes que Adri Van der Poel y Stephen Roche en Suiza. Con menos ventaja contó para conseguir el siguiente. Lemond superó a Dimitri Konyshev y Sean Kelly al esprint en Chambery. De esta manera, cosechaba el doblete Mundial - Tour que le encumbraría en la historia del ciclismo a la figura de leyenda.

Durante su infancia se enfrentó al trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). "Era un niño que simplemente no podía quedarse quieto. Tenía problemas para concentrarme en la escuela. Los padres y educadores de entonces no tenían el conjunto de habilidades para diagnosticar y hacer frente a lo que ahora sabemos. Cuando comencé a andar en bicicleta, diría que el deporte en sí me quitó la niebla de la cabeza", explicó años después.

Antes ya había vivido un infierno. Un pariente se aprovechó de él durante su infancia. Esta revelación llegó tras el enfrentamiento público que tuvo con Lance Armstrong tras involucrarse en cada una de las investigaciones que probaron su dopaje. En su país apenas se recuerdan sus tres Tour sino su enfrentamiento personal con el ganador de siete Grande Boucle, victorias que fueron retiradas.

