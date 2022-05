Jai Hindley estrena su palmarés en las grandes con su primer Giro: Sobrero se lleva la crono

Giro d'Italia 2022



The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022.

The sweetest one of all. Bravo Jai!



L'ultimo dei 3.445 km del Giro d'Italia 2022.

Il più dolce di tutti. Bravo Jai!#Giro pic.twitter.com/jwEpgMcLFj