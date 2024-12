El conjunto deportivo de Primark que todas quieren en Galicia: súper cómodo y en dos colores

El año está a punto de acabar y en la lista de propósitos más repetidos está el de practicar deporte de manera regular. Multitud de personas acuden el 2 de enero (y otros esperan hasta el día 7) para apuntarse a su gimnasio de confianza con la esperanza de llegar fit al verano. Hay que tener especial cuidado con la conocida como operación bikini puesto que las prisas nunca son buenas y los cambios físicos no se dan de un día para otro.

¿Cuál es el mejor outfit para ir al gimnasio? Si eres nueva en esto del deporte y no sabes cómo vestir para hacer spinning, salir a correr o levantar pesas, este artículo de Quincemil y Treintayseis te podría interesar. La recomendación es elegir tejidos transpirables y lo más importante, que te sientas cómoda. Unas mallas y una camiseta de manga corta nunca fallan, aunque hay muchas chicas que prefieren usar tops deportivos.

El conjunto deportivo de Primark que necesitas

Conjunto deportivo de Primark.

¿Quieres sentirte guapa al tiempo que cómoda? Primark ha lanzado un conjunto deportivo que todas quieren en Galicia. Con él lucirás estilosa, pero podrás seguir dándolo todo en el gimnasio. Se trata de un conjunto de dos piezas que se vende por separado y que está disponible en dos colores (tostado y marrón chocolate). Está arrasando y en muchas tiendas está agotado, por lo que no deberías mucho en ir a tu establecimiento Primark más próximo.

Rita Ora es colaboradora habitual de Primark y en esta ocasión, la cantante de Let you love me y la firma irlandesa de moda se han aliado para lanzar una nueva línea de ropa y complementos que incluye unos leggins acampanados súper suaves en color tostado y marrón chocolate. Con número de referencia 991111672612, cuestan 14 euros y están disponibles en una amplia gama de tallas: desde la XXS hasta la L.

Si lo deseas, puedes comprar la parte de arriba a conjunto. El modelo, disponible en color marfil y marrón chocolate, tiene mangas cortas y un corte crop. Cuesta 10 euros y está confeccionado en un tejido 80% nailon y un 20% elastano, tal y como informa Primark. Tiene una tira ajustable en la espalda para que se ciña perfectamente al cuerpo. Las tallas van desde la XXS hasta la XL. Hay otro modelo con mangas largas en color tostado y marrón chocoalte a la venta por 9 euros.

En definitiva, se trata de un conjunto perfecto para ir al gimnasio o para cualquier otra ocasión. Puedes usarlo para pedalear al ritmo de algunos de los grandes éxitos de Rita Ora durante la clase de spinning o para tomar un café con amigos. Puedes combinarlo con unas deportivas o unas bambas del mismo color que la camiseta. Si eres algo más atrevida, quizás también una botas altas tipo militar. Tienes un sinfín de posibilidades. No tardes mucho en decidirte porque está arrasando en Galicia y en el resto del país.