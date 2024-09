Crean un traductor de español a 'koruño' con inteligencia artificial

El 'koruño' forma parte de la cultura coruñesa. Hoy en día resulta difícil escuchar algunos de sus vocablos a pie de calle. Es el caso de 'chukel' o 'fotón'. Sin embargo, hay muchos otros que están a la orden del día como 'neno', 'chorbo', 'garimba' o incluso 'kel'. Y es que esta jerga ha logrado pasar de generación en generación hasta convertirse en un símbolo de coruñesismo.

Al tratarse de un lenguaje propio de la ciudad es complicado encontrar documentos que acrediten el vocabulario 'koruño'. Del mismo modo, es difícil que una persona criada fuera de A Coruña pueda entender las expresiones de esta jerga. No obstante, un usuario anónimo parece haber resuelto el problema creando un traductor Español- 'Koruño'.

La página web es sencilla y permite únicamente la traducción de español a 'koruño' y viceversa. La magia detrás de este invento reside en la inteligencia artificial. De esta forma, si el usuario pone "Tengo que pasar por casa y sacar al perro", la IA le indica la traducción en 'koruño' ("Buah, neno, tengo que bajar al kel y sacar al chukel de risas, chorbo").

Con todo, la página contiene algunos aspectos a mejorar, pues para la IA "colegio" es "kel del chanel". Otros términos, sin embargo, tienen multitud de referencias. Es el caso de "pelea" que, tal y como recoge la IA, para los CTV (coruñeses de toda la vida) puede ser "buya", "buyita", "tangana" o "movida". También reconoce palabras como "prea" o "lumi".

Otras limitaciones a destacar es que la IA no permite traducir palabras sueltas del 'koruño' al español. En caso de intentarlo aparece el siguiente mensaje: "Buah neno, no puedo traducir esa palabra porque no es una frase completa en koruño. El koruño es un dialecto informal con vocabulario y expresiones específicas, pero necesito una oración o frase completa para poder traducirla al español".

Poniendo a prueba la IA

En Quincemil hemos puesto a prueba esta IA a con algunas frases hechas en español para descubrir cómo las traduce. Aquí están los resultados: