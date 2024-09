Ana Pontón apuesta por "equilibrio, planificación e vivenda pública" en A Coruña

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha visitado A Coruña para mantener una reunión con vecinos de la ciudad para trasladarles cuáles son las propuestas del Bloque Nacionalista Galego en materia de viviendas de uso turístico. Entre sus medidas destacan: definir las zonas tensionadas, poner tope a las VUT y limitar su tiempo de actividad.

Pontón defendió que es necesario "ordenar, equilibrar, planificar e apostar pola vivenda protexida" en A Coruña. La nacionalista señaló también al PP como responsable de "dinamitar la política social de vivienda". Una problemática a la que ahora, remarcan las filas del BNG, se suma el fenómeno de las viviendas de uso turístico.

Entre las propuestas presentadas por Pontón para hacer frente a la escasez de vivienda en el circuito regular de alquiler destaca: definir las zonas donde hay un exceso de viviendas de uso turístico, aplicar un tope de viviendas turísticas en las zonas tensionadas y establecer un límite temporal al uso turístico "cuando supongan un problema de acceso a la vivienda residencial".

Entre las propuestas del BNG también está cambiar la norma que regula el registro autonómico de las VUT. "Desde o BNG pensamos que non se pode mirar para outro lado como fai o goberno de Rueda, é urxente tomar medidas porque o que está en xogo é o dereito das persoas a unha vivenda digna", dijo Pontón.

Pontón criticó que desde 2017 se pasó "de 500 a 25.000 VUTs". En A Coruña, concretamente, se pasaron de las 700 a las 1.353, según indican desde el BNG.

"É o momento de tomar medidas ambiciosas, eficaces e áxiles e no goberno alternativo do BNG temos claro que a dificultade para acceder á vivenda é un grave problema social, non se trata dun problema individual, senón que nos interpela e nos afecta como sociedade", remató Pontón.