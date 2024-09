David Marchante en A Coruña: "Quien se atreve a mostrarse vulnerable conecta más con su público"

David Marchante comenzó su carrera muy vinculado al mundo del fitness y poco a poco ha ido trasladándola al empresarial. Con más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram de Powerexplosive, que suma 1,87 millones en YouTube, ha logrado convertirse en todo un referente gracias a su marca personal.

El Instituto de Emprendimiento Empresarial centra ahora su actividad, que este fin de semana le deja tiempo para visitar A Coruña en el marco de RMC 2024. El congreso se celebra este 28 de septiembre en la ciudad herculina y contará con la presencia de ponentes de primer nivel como David Marchante.

Empezaste vinculado al mundo del fitness y ahora estás centrado en el sector empresarial. ¿Cómo ha sido este proceso y en qué punto estás ahora mismo?

Empiezo con la parte de fitness en el año 2013. He estado muy vinculado tanto a la parte de creación de contenido como a la parte de marketing digital, porque rápidamente me di cuenta de que es algo súper importante y hay que aprender al respecto.

En los últimos años me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era la parte empresarial, porque era lo que hacía en mi día a día, y podía aportar mucho más. Hace más o menos dos años, decido empezar únicamente con la parte de empresa, aunque mantengo las cuentas de fitness. No subo contenido, porque estuve muchos años compartiéndolo y al final te cansas de hacer siempre lo mismo.

La parte de empresa es muy amplia, hay mucho que compartir y la verdad es que me motiva un montón. Ahora mismo me dedico únicamente a la parte empresarial y lo hacemos por diferentes vías. Tenemos una agencia de lanzamientos que es una de las más grandes del mundo y hemos quedado entre las 20 primeras por facturación.

Estamos especializados en venta online: cogemos productos del sector digital y dedicados a la formación, propios o de terceros, y los escalamos. Dentro de esto tenemos diferentes productos de formación, de inversiones de empresa para emprendedores, y con la agencia los hacemos crecer. Cada empresa tiene su equipo independiente.

Y a parte de eso somos un holding. Hemos ido creando otros proyectos, otros productos vinculados no solamente con la parte digital sino con la parte física: tenemos, por ejemplo, una constructora. Estamos muy centrados en la parte inmobiliaria, nos hemos ido diversificando desde ahí, pero lo más grande digamos que es la parte de agencia y formación.

Engancha no solamente el contenido, sino también la forma en la que lo das David Marchante

¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito de tus perfiles?

Ha sido una cuestión de constancia y de aportar. Desde el principio tenía muy claro que quería aportar todo lo posible y trataba siempre de dar la mejor información en el momento en el que estábamos. Sí que es verdad que el sector era un poco distinto y cuando yo empecé no había nadie, así que prácticamente cualquier contenido que hacías se posicionaba muy bien y la gente te encontraba.

Ahora hay mucha gente que es creadora de contenido, hay mucha información y es un poco más complicado. Se requieren otras estrategias. Tienes que seguir aportando valor, pero hace falta mucho más marketing y mucho más que el contenido. Engancha no solamente el contenido, sino también la forma en la que lo das.

Respecto al fitness, ¿qué es lo que más le interesa a la gente?

Se trata de ir detectando cuáles son las palabras que tienen más búsquedas. Por ejemplo, si te metes en un buscador y buscas ejercicios para el dolor de rodilla, a lo mejor tiene 100 búsquedas pero cómo perder grasa corporal puede tener cinco millones.

Es ir en contra del contenido con más búsquedas, porque va a ser más fácil que te encuentren y a la vez tiene menos competencia. Es un juego de ir encontrando a nivel de marketing cuáles son las búsquedas más potentes, con menor competencia, de tal forma que cuando alguien te busque, te encuentre.

¿Has notado un cambio en cuanto a la preocupación de la gente por llevar un estilo de vida saludable o hacia hacer entrenamientos de fuerza?

Ya no estoy tan prensente en ese sector, pero ha habido un cambio enorme. Cuando yo empecé, por ejemplo, era muy raro que las mujeres entrenaran fuerza. Estaba muy demonizado el trabajo en el gimnasio, se pensaba que te hacía lento y torpe, que no servía para combinarlo con otros deportes.

Y en todo este tiempo ha habido un proceso de educación enorme donde prácticamente se democratizado y todo el mundo entrena. Ha habido un cambio gigante. Ahora mismo prácticamente todo el mundo es consciente de que tiene que entrenar por salud y hay más gente que nunca practicando.

Cada vez hay más conciencia en cuanto a lo importante que es una marca personal, lo importante que son las redes sociales y lo importante que es a nivel de marketing digital tener un buen producto David Marchante

¿Has notado este cambio también en cuanto a la importancia que las empresas dan a la creación de marca y en darla a conocer?

Cada vez hay más conciencia en cuanto a lo importante que es una marca personal, lo importante que son las redes sociales y lo importante que es a nivel de marketing digital tener un buen producto. Venimos de una etapa en la que prácticamente dominaban las empresas físicas más tradicionales, y ahora se ha democratizado.

Quien maneja buen el marketing digital puede competir prácticamente al nivel de empresas muy grandes, con mucho menos recursos. Y eso se debe a todo el crecimiento que ha habido, la profesionalización, las herramientas que han surgido, las redes sociales, etcétera.

¿Cuáles son los primeros pasos a seguir a la hora de dar a conocer esta imagen de marca? ¿Qué trucos hay que tener en cuenta?

Por un lado, hacer contenido técnico que aporte valor para que la gente te ubique como una referencia en el tema que estás tratando. Por otro lado, hacer contenido que tenga más potencial para que se viralice, para que llegue a nuevas cuentas. Es decir, un contenido que se dirija a públicos mucho más masivos, que la gente te descubra, pero que cuando te descubra encuentre valor y contenidos por los que merece la pena seguirte.

Y por último, contenido de conexión. Normalmente, en las redes sociales se muestra siempre una vida idílica, solamente lo bueno, y creo que quien se atreve a mostrarse vulnerable, quien se atreve a mostrar partes más íntimas de su vida, conecta más con su público. Al final es una rueda donde buscas atraer a mucho público para que se quede el público cualificado mediante el contenido que estás transmitiendo y el valor que aportas, que terminen conectando contigo por cómo eres y finalmente te compren.

No solo es importante que la gente llegue a conocerte, sino que se quede contigo, que le guste tu perfil, tu marca, y que se sienta identificada.

Sí, en un sector donde hay tanta competencia y tanta oferta, al final tú compras a la persona a la que admiras; no como cuando vas a comprar una lavadora, que te fijas en aspectos más técnicos. Cuando hay tanta oferta para algo muy parecido, eliges o contratas al entrenador que admiras, con el que más conectas independientemente de las características concretas de su servicio.

La empatía es fundamental en este tipo de decisiones.

Totalmente.

Este sábado participas en el congreso de marketing RMC en A Coruña. ¿Qué importancia tiene que se celebren este tipo de eventos?

Es importantísimo por varias cosas. En primer lugar, porque aprendes un montón. Van un montón de ponentes muy buenos y aprendes mucho de las últimas novedades, tendencias y cosas que funcionan.

En segundo lugar, por el networking: conoces a gente súper interesante, muy potente. Y también porque tienes la oportunidad de conocer a marcas que son referencia que suelen patrocinar este tipo de eventos, lo tienes más fácil porque solo tienes que acercarte a su stand.

¿Y qué pueden esperar los asistentes de la ponencia de David Marchante?

Vamos a compartir cosas que normalmente no se hablan. Llevamos ya mucho tiempo haciendo lanzamientos muy grandes, que pasan de los millones de euros de facturación, y ahora mismo estamos en un punto en el que el sector piensa que los lanzamientos no funcionan, que la publicidad online está de capa caída.

Pero realmente nosotros no paramos de crecer y de ver lanzamientos más grandes. Vamos a compartir cuánto de verdad hay en esto y cuáles son las claves para que realmente cambiemos esa tendencia y funcionar mejor.