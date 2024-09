Álvaro Fontela, CEO de la gallega Raiola: "El marketing es experiencia, probar, aprender"

A Coruña acoge el 28 de septiembre RMC, un evento organizado por Raiola Networks en el que el marketing es el gran protagonista. Profesionales que trabajan diferentes ámbitos darán a conocer su labor, fundamental para la creación y difusión de la imagen de marca en cualquier tipo de negocio.

Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks, espera con ganas la celebración de RMC 2024 no solo por el conocimiento que durante la jornada se va compartir, sino también conocer y volver a ver a personas del sector. Algo que, señala, es fundamental que se haga en Galicia.

¿Con ganas de que llegue ya el congreso del 28 de septiembre?

Sí, porque además está yendo muy bien la venta de entradas. Este año me saqué un poquito de la organización. La primera y la segunda edición fueron muy difíciles para mí, pero ahora he ido cediendo cosas.

¿Cuándo comenzasteis con la organización de este tipo de eventos?

Somos una empresa de hosting de alojamiento web con un método de trabajo diferente en la promoción. Hicimos algo que nadie hizo: donde está nuestro cliente potencial es en eventos de marketing y, en menor medida, en eventos desarrollo web, por lo que empezamos a patrocinar eventos en el año 2016. Ahora mismo patrocinamos unos 150 al año por toda España y Latinoamérica.

Cuando empezamos a ir a eventos en 2016 fuimos a Valencia, a Alicante y a Málaga, donde coincidimos con gente que montaba el evento en Málaga y en Madrid e hicimos el mismo evento en Galicia. No salió como queríamos, y empezamos a hacerlo nosotros solos. ¿Por qué lo montamos? Inicialmente queríamos traer todos esos ponentes que veíamos fuera a Galicia, porque aquí la comunidad de marketing estaba mucho más segmentada. Ahora ya está mucho más unida.

Han pasado años, se ha evolucionado y ahora tratamos de hacer una experiencia desde dos puntos de vista. Por un lado está la gente que viene de fuera a Galicia, que siempre ha sido esa esquina a donde no se va tanto, para que tenga una experiencia confortable.

Y por otro lado, a los de aquí tratamos de acercarles sinergias con gente que está a un alto nivel en el panorama español: directores de marketing de empresas fuertes, de emprendedores que se mueven en rangos altos... Estamos hablando de generar ecosistema. Hemos conseguido que a nivel nacional se haya corrido la voz y ha venido gente hasta de Latinoamérica.

El sector del marketing digital se vive detrás de una pantalla, pero conocer gente te da muchas oportunidades Álvaro Fontela

¿Qué puede esperar el público de este evento?

La gente normalmente cree que lo importante de un evento son las ponencias, y esto es lo segundo importante. Lo primero son las sinergias, el networking. De hecho, este año hay tres espacios de networking: dos coffees y los que tengan la entrada VIP, la cena VIP, con dos horas de cena y cuatro de barra libre. Tratamos de que en los coffee se hable y tengo constancia de que en Galicia se han hecho muchas sinergias.

En cuanto a los ponentes, jugamos con gente nueva a un 33%; amigos de la empresa, otro 33%; y gente sin la que el evento no estaría aquí porque son los que nos ayudaron en las primeras ediciones.

¿Por qué crees que es tan importante que se celebre este tipo de eventos? ¿Se valoran lo suficiente los oficios creativos ligados al marketing o a la publicidad?

No lo hacemos por dinero, nosotros ganamos marca, fortalecemos nuestras relaciones. Entiendo que haya gente que no se pueda permitir una entrada VIP, pero en el momento de la apertura la general eran 30 euros. El problema es que en Galicia la gente no viene presencial, coge entradas online: no valora el networking. Y Raiola Networks ha crecido a base de eventos y networking, y el RMC está ahí por esto mismo.

El sector del marketing digital se vive detrás de una pantalla, pero conocer gente te da muchas oportunidades. Ya no hablo de si eres el dueño de la agencia, sino si eres empleado: conocer gente te da la sartén por el mango para cambiarte de trabajo a uno mejor. El evento se hace un sábado precisamente para que pueda venir todo el mundo.

Hay mucho sentimiento de que cualquiera puede hacer marketing, y si fuese así todo el mundo sería millonario. Los profesionales se esfuerzan mucho, trabajan y se forman para estar a un nivel muy alto Álvaro Fontela

¿Por qué es tan importante estar bien asesorado en marketing?

La formación oficial de marketing no es muy buena, lo he visto porque he dado clase en muchos sitios. Ahora empieza a haber ya másters no oficiales, titulaciones propias, que son más avanzadas porque llevan a gente de la calle, que tiene experiencia.

El marketing en general es experiencia, probar, aprender. Hay mucho sentimiento de que cualquiera puede hacer marketing, y si fuese así todo el mundo sería millonario. Los profesionales se esfuerzan mucho, trabajan y se forman para estar a un nivel muy alto. Yo, por ejemplo, he vivido por y para WordPress en los últimos diez años.

Lo que hay que buscar a la hora de buscar una agencia, un profesional de marketing, es experiencia. Y al RMC traemos gente con experiencia, que juega a niveles relativamente altos, cada uno en su ámbito.

Raiola Networks se ha consolidado en sus diez años de vida. ¿Cómo ha cambiado el hosting en este tiempo?

Ha cambiado bastante. Nosotros nacimos en Lugo, donde tenemos oficina, aunque estamos teletrabajando. Tenemos una forma diferente de hacer las cosas de cara al servicio al cliente, centrándonos en el soporte. Estamos especializados en WordPress y pensamos mucho en lo que el cliente necesita.

Ahora mismo tenemos infraestructura propia en Madrid y damos servicio a clientes un poquito más grandes como multinacionales, pero seguimos centrados en el cliente de a pie, que solo necesita un hosting para su proyecto o empresa. Trabajamos con clientes de países de habla hispana y hay que viajar mucho.

Respecto al marketing, nos hemos especializado en los eventos de afiliados y partners. Nuestro secreto, además del servicio, es la transparencia, que nos vean en la calle: el mundo digital está muy bien y se pueden hacer muchas cosas desde detrás del ordenador, pero el proveedor de hosting al final guarda datos y tienes que confiar en él.

El mundo digital está muy bien y se pueden hacer muchas cosas desde detrás del ordenador, pero el proveedor de hosting al final guarda datos y tienes que confiar en él Álvaro Fontela

Eres responsable de Raiola, consultor de WordPress, escibes en un blog... ¿Cómo haces para organizar tu tiempo y cuál es la parte que más te gusta?

Me muevo por temporadas. Mi temporada dura de septiembre al 30 de julio. Oficialmente soy el CEO de Raiola porque soy la persona que lo representa, pero mi socio Martín es el CTO y asume muchas de mis tareas. Me organizo así: tengo gente por debajo en la empresa, en el departamento de marketing, a la que le "suelto" cosas.

La temporada pasada llegué a trabajar 70 horas semanales, pero es un ritmo que puedes aguantar unos años. Ahora mismo no aguanto tanto y me dedico solo a congresos, reuniones y toma de decisiones.

Lo que más me gusta de mi trabajo es la parte de hacer vídeos, el blog y los temas de WordPress, pero un emprendedor no siempre hace lo que le gusta. Hay veces en que tu empresa te requiere ciertas cosas y las haces, como las conferencias, que me han ayudado a perder la timidez.

Es fundamental organizarse.

Los eventos siempre son viernes o sábado. ¿Cuál es el problema de esto? Estamos en Galicia y las conexiones no son buenas: si coincide en Madrid, igual sí, pero si es en Alicante tienes que perder un día para ir y otro para volver.

Esto hace que llegue a mi casa el domingo, por lo que muchas veces curras en aeropuertos o estaciones de tren, intentas sacar trabajo de oficina. ¿Para qué? Porque una hora que le saques ahí es una hora que te ahorras en tu casa para hacer más vida personal.