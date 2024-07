"No somos un bootcamp, no somos un máster… Somos The Key"

Contenido patrocinado

Galicia y su tejido empresarial conocen y su tejido empresarial conoce bien las tendencias del mercado TIC. Se estima que en la comunidad hay cerca de un millar de empleos disponibles relacionados con el sector tecnológico, en torno a 14.000 en España. Tres de cada cuatro empresas manifiestan tener dificultades para cubrir sus vacantes.

Al sector, que continúa creciendo tanto en volumen de negocios como en empleo, se le hace cada vez más difícil encontrar y contratar a los profesionales cualificados que necesitan. Son perfiles poco comunes, por lo que tienen una gran demanda y muy bien retribuidos.

Ante esta escasez, las empresas tecnológicas pueden verse obligadas a abandonar proyectos o ver limitado su desarrollo tecnológico. Ahí es donde entra The Key, la nueva escuela de empleabilidad impulsada por Grupo Nortempo. The Key busca acelerar los procesos de preparación de estos profesionales, poniendo en el mercado perfiles maduros, especializados y listos para atender la demanda del mercado.

Tres formaciones

La escuela comienza con tres de las áreas más demandadas que son: Arquitecto/a Cloud AWS e Ingeniero/a de IA Generativa en octubre y Analista de Ciberseguridad en noviembre. Esta nace para capacitar a perfiles técnicos e insertarlos en empleos de elevada cualificación y con una gran demanda empresarial.

"Arrancamos con estas tres especialidades por presentar una altísima demanda de profesionales. Además, las tendencias apuntan a que la industria necesitará más especialistas en estos tres ámbitos en el futuro", señala Carlos Rodríguez Rivera, director del área de formación.

El programa de IA generativa se centra en desarrollar, programar y entrenar las complejas redes de algoritmos que componen la inteligencia artificial para que puedan funcionar como un cerebro humano.

La formación en Arquitectura Cloud AWS hace posible adquirir una comprensión integral de la computación en la nube, incluyendo los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y los beneficios y desafíos asociados de cada modelo, aprendiendo a manejar infraestructuras y fundamentos de seguridad y de control de coste.

Por último, con el programa de Analista en Ciberseguridad se adquiere una comprensión integral y profunda de los conceptos, técnicas y herramientas esenciales en el ámbito de la seguridad informática desde la nube hasta redes aisladas.

"The Key nace con la vocación de ser muy sensible a la evolución del mundo tecnológico. Nuestro objetivo es formar a profesionales y especializarlos siguiendo la tendencia y desarrollo del sector tech", explica Carlos Rodríguez.

Sobre los alumnos

The Key es la oportunidad para aquellas personas de perfil tecnológico que están iniciando su carrera laboral tras la finalización de sus estudios y buscan especializarse para orientar dicha carrera hacia proyectos de potencial y relevancia en el sector tech.

Pero también es una gran opción para aquellos profesionales con experiencia y trayectoria en el ámbito tecnológico que buscan reorientar sus carreras profesionales hacia proyectos de IA, Ciberseguridad o Cloud.

"La formación activa es muy importante en todos los sectores, pero en el tecnológico lo consideramos absolutamente imprescindible. Tal y como evoluciona la industria TIC, la formación activa marca la diferencia para aportar valor a tu empresa y a tu propia marca personal", señala Carlos Rodríguez Rivera.

Orientados 100% al empleo

The Key no busca llevar personas al mundo tecnológico, a diferencia de los bootcamps o los másteres, sino convertir a recién egresados/as o técnicos/as del sector en auténticos especialistas certificados. Su objetivo es dotar a la industria de perfiles maduros, de alta capacitación TIC, y contribuir a la transformación tecnológica del ecosistema empresarial.

Es una enseñanza 100% práctica, diseñada por y para la empresa. Los programas son elaborados por profesionales en activo del área de especialización, que conocen la demanda empresarial y la realidad del sector. La formación busca simular el trabajo real en estos campos de especialización, a través de un método 100% práctico, un seguimiento personalizado del alumnado, el acceso a entornos simulados, las jornadas de intercambio alumno-empresa y la preparación de un proyecto final a presentar ante empresas.

The Key ofrece un aprendizaje intensivo, de 20 semanas, completamente práctico, con clases 100% síncronas, virtuales y con una masterclass semanal presencial en la Cidade das TIC.

Sobre la Inteligencia Artificial

La universalización de la IA no ha impactado, ha rebosado dentro del sector, y no sólo del sector TIC, sino en todos. "En concreto, la IA Generativa se está instalando en todos los sectores y en algunos con una fuerza terrible (retail, seguros, banca, etc...) lo que permite impulsar todavía más al sector TIC. Ésta es la principal característica de por qué tiene ese impacto y esta revolución tecnológica, que va más allá de la propia tecnología", explica Javier Martínez Torres, director académico del área de IA en The Key.

Javier Martínez Torres, director académico del área de IA en The Key.

Así, las empresas ahora mismo necesitan disponer de personal cualificado, y no sólo las TIC que, por supuesto han desplegado equipos de IA en diversos sectores, si no las propias empresas están generando sus equipos para tener ese plus de autonomía. Desde perfiles sénior con experiencia en el desarrollo y despliegue de este tipo de proyectos, hasta juniors con una alta capacidad de aprendizaje y adaptabilidad.

A Coruña como cuna tecnológica

La firma ha elegido A Coruña para sus primeros ciclos de especialización TIC por ser el lugar idóneo para el ecosistema tecnológico gallego. La ciudad herculina se ha consolidado como el polo tecnológico de Galicia. En su área metropolitana se asientan unas 700 empresas TIC y más de 7.200 empleos (el 40% del total en Galicia).

Además, acoge la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), cuenta con la Cidade das TIC y lidera la investigación y el conocimiento especializado, gracias a su Universidad, el Campus Innova y centros de investigación y tecnológicos de referencia.

The Key busca promover la transformación del ecosistema tecnológico gallego, ofrecer en Galicia una especialización profesional sólo para perfiles tech y dotar a la industria de los profesionales de alta cualificación que demanda el mercado.

Presentación The Key en A Cidade das TIC, edificio que acogerá las clases presenciales de los programas de la escuela.

Inscripción

En líneas generales, para acceder a cualquier programa, se necesita una base técnica de formación o capacitación básica y un nivel mínimo de inglés, pero invitan a las personas interesadas a que contacten con el equipo de The Key para aclarar cualquier duda.

Para inscribirse, a través de la web, el equipo de The Key te informa personalmente: "Nos gusta el cara a cara y el trato individual. Estamos para ayudar. Además, tenemos un acuerdo con Abanca para ofrecer posibilidades de financiación e incluso ponemos a disposición de los interesados una webinar con los directores académicos para lo que necesiten", puntualiza Rita López, Responsable de Producto y Nuevos Negocios del área de formación de Grupo Nortempo.