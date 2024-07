Planes en A Coruña para un fin de semana de verano: Esto es todo lo que puedes hacer

El mes de julio llega a su ecuador, pero en A Coruña aún queda mucho verano por disfrutar. Las temperaturas alcanzarán estos próximos días los 25 grados, por lo que pasar el día en la playa es un plan ideal para el fin de semana, si bien los amantes de la música también tendrán una cita con Luis Miguel. El Sol de México aterrizará en la ciudad herculina para repasar sus más de 40 años de carrera y emocionar al público con algunos de sus grandes temas, como Será que no me amas y Hasta que me olvides.

La música coreana estará muy presente este fin de semana en la ciudad herculina con la V edición del Día de K-pop en la Calle, en la que está prevista la participación de 20 artistas individuales y grupos. La agenda cultural también pone el foco en el humor con el Festival Manicómicos, que incluye una cuidada programación de nueve espectáculos teatrales y circenses.

En Quincemil hemos recopilado algunos de los mejores planes para el fin de semana, pero en nuestra agenda puedes consultar todas las propuestas:

V Día de K-pop en la Calle

Una edición anterior del Día de K-pop en la Calle

Kimchimochi y Fnac han vuelto a unir fuerzas para celebrar una nueva edición del Día de K-pop en la Calle. El evento tendrá lugar el sábado 20 de julio en la plaza de Lugo y habrá varios espectáculos de baile a lo largo del día, además de descuentos y sorteos que se sumarán al premio que Fnac entregará a la actuación que más guste al público.

La exhibición contará con la participación de 20 participantes, entre grupales e individuales, que deberán emplear música de artistas coreanos para mostrar sus mejores pasos. "Los temas pueden estar mezclados con alguna pista de artistas que no sean coreanos, manteniendo el 80% de K-pop", explica la organización.

Tras finalizar la exhibición se hará un Random Play Dance para el que no es preciso inscribirse previamente.

Festival Manicómicos

Festival Manicómicos en 2021. Concello de A Coruña

A Coruña acogerá la XXIII edición del Festival Manicómicos del viernes 19 al domingo 21 de julio. La iniciativa cultural a pie de calle incluye una cuidada programación de nueve espectáculos teatrales y circenses ideados para todos los públicos: de los más mayores a los más pequeños de la casa. Como colofón, habrá una gran gala de cierre en el parque de Santa Margarita, con la participación de artistas que pasaron por el festival y otros invitados para la ocasión. En definitiva, será hora y media de diversión familiar garantizada. Esta es la programación por días:

Viernes 19 de julio

A las 12:30 horas: Compañía de J.L Redondo en As Conchiñas

A las 19:00 horas: Teatro ó Cubo en la Plaza Pablo Iglesias

A las 20:30 horas: Peter Punk en la plaza Pablo Iglesias

A las 22:30 horas: Los Galindos en la plaza Pablo Iglesias

Sábado 20 de julio

A las 12:30 horas: Circoactivo en la plaza de Pontevedra

A las 19:00 horas: Garrapete en el Campo da Leña

A las 20:30 horas: Vela Circo en el Campo da Leña

Domingo 21 de julio

A las 12:30 horas: En la explanada de la casa de las ciencias, Ramón Gato interpreta Ciencia e Malabares

A las 19:00 horas: Gala final en el auditorio del parque de Santa Margarita

Concierto de Luis Miguel

Luis Miguel

Será que no me amas, Hasta que me olvides, Solamente una vez, Un hombre busca a una mujer y Cuestión de piel son algunas de las canciones de Luis Miguel que sonarán en directo este próximo domingo, 21 de julio, en el Coliseum de A Coruña. Es el gran concierto del fin de semana y la cita será recordada para siempre por los seguidores más fieles del cantante y productor mexicano.

El artista latino más exitoso e influyente de la historia vuelve a España después de seis años de ausencia. Y lo hará con su 'Luis Miguel Tour 2024', después de romper todos los récords el pasado año, agotando sus presentaciones en Argentina, Chile, Estados Unidos (EE.UU) y México el primer día que se pusieron a la venta.

A Coruña es su única fecha en Galicia, si bien el Sol de México visitará otros puntos del país, como Chiclana de la Frontera (24 de julio), Valencia (27 de julio), Marbella (31 de julio y 2 y 3 de agosto). El tour contará con un setlist que incluirá los éxitos más populares de Luis Miguel en sus 40 años de carrera y que hará las delicias de todos sus fans.

Pasar el día en la playa

Playa de Riazor de A Coruña. Concello de A Coruña

A Coruña se libra de la ola de calor que dejará temperaturas por encima de los 35 grados en buena parte de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La ciudad herculina está fuera de peligro, ya que para los próximos días las máximas se mantendrán en los 25 grados, si bien será una temperatura ideal para pasar el día en la playa y darse un refrescante chapuzón.

Orzán, Riazor, Matadero y San Amaro son algunos de los arenales más populares de A Coruña, aunque suelen estar más masificados que otras playas cercanas, como la playa de Canabal, una auténtica joya oculta con arena blanca y aguas cristalinas; o la playa de Os Lobos, a tan sólo 5 minutos en coche del Puerto Deportivo de Sada.

Fiestas populares

Imagen de archivo de unas fiestas

Feáns, As Xubias, San Pedro de Visma y O Portiño y Mariñeiros celebrarán este fin de semana sus fiestas del Carmen, una de las más populares en Galicia. Cada barrio ha elaborado una programa de actividades, pero en todos ellos habrá música y sesiones vermú. En el caso de As Xubias, habrá un concurso de tortillas, mientras que en Mariñeiros habrá una fiesta infantil de la espuma.

La agenda cultural de A Coruña también incluye fiestas populares en municipios cercanos, como Ledoño, en Culleredo. La parroquia dará el pistoletazo de salida a sus festejos en honor a San Pedro hoy jueves 18 de julio y la programación incluye varias verbenas y sesiones vermú, una fiesta de la espuma, una gran pulpada y una degustación de gambones a la plancha, además de actos litúrgicos.

Por otra parte, las fiestas de Lañas, en Arteixo, tendrán lugar del viernes 19 al domingo 21 de julio. Serán tres días de fiestas con verbenas a cargo de las orquestas Los Satélites y Fuego, y sesiones vermú con el dúo Deluxe y D'Vicio. También estará la disco móvil Impacto con Dj Bermúdez.