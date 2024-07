Estos son los proyectos gallegos con ayuda estatal para zonas de Transición Justa

Playa fluvial de As Pontes.

Galicia, con once proyectos, es una de las siete comunidades autónomas que recibirá fondos del Estado, por un valor total de 8,5 millones de euros, para iniciativas que generen o mantengan el empleo en zonas de Transición Justa, según refleja la resolución que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ). Los once pequeños proyectos de inversión gallegos que obtendrán ayudas se reparten entre diez pymes o micropymes de la provincia de A Coruña y una de Lugo.

Las seis ayudas más altas para planes gallegos superan los 105.000 euros y corresponden a Euroash Recycling Corporation de Carral (para el equipamiento de una nueva planta de valorización de cenizas volantes); Crismaval Cartón de Cerceda (adquisición de una nave para realizar actividad productiva); Galican Sport de Cerceda (mejora de la productividad y ampliación de la capacidad de producción); Colchón Durmet de Ordes (ampliación de nave de fábrica de colchones); Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume y Ortegal de As Pontes (equipación de centro residencial para rehabilitación psico-social de personas con enfermedad mental); y Técnica de Envases Pesqueros de Muras (modernización de planta de reciclado y refabricación de plásticos).

Mapa de España con la ubicación de los proyectos subvencionados.

Los otros cinco proyectos gallegos, con menos de 100.000 euros de subvención para inversión o empleo, son para SLU de As Pontes (adecuación de nave para instalaciones de empresa dedicada a mantenimiento suministros e instalaciones industriales); Hormigones Bergantiños de As Pontes (ampliación de la capacidad productiva); la asociación Xeración de Ferrol (creación de un albergue juvenil para celebrar campamentos estivales, cursos de formación y proyectos de movilidad); Nortegal Experiencias de As Pontes (compra y reforma de un edificio en Rúa Blanco Amor); y Haras de Bordo en Cerdido (instalación de un campamento de turismo sostenible).

Por primera vez han sido elegibles para Transición Ecológica zonas no mineras afectadas por el cierre de centrales de carbón de Galicia (Convenios de Transición Justa de As Pontes y Meirama), Andalucía (Convenios de Transición Justa de Los Barrios, Puente Nuevo y Carboneras) y Baleares (Convenio de Transición Justa de Alcudia), además de las zonas afectadas por los cierres de centrales nucleares en los Convenios de Transición Justa de Zorita y Garoña.

Empleo para mujeres y jóvenes

Uno de los requisitos clave en la concesión de estas ayudas es el compromiso que adquieren los beneficiarios con la creación y el mantenimiento de empleo, durante al menos tres años, en las zonas adjudicatarias. Esto se traducirá en la generación de 207 puestos de trabajo de los que, al menos, el 30% estarán cubiertos por mujeres y otro 27%, por jóvenes, lo que supone un incentivo adicional para la fijación de población en estos municipios. A principios de 2025 se lanzará una segunda convocatoria, de características similares.