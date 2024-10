Los pisos que se construirán en As Xubias enfrentan al PP y al Gobierno de A Coruña

El número de pisos que el Concello de A Coruña permitirá construir en As Xubias preocupa al Partido Popular. El grupo conservador acusa al Gobierno local de no haber pactado una reducción de edificabilidad a través de un acuerdo conciliatorio entre los antiguos propietarios del solar donde estaba Astilleros Valiña con el Ayuntamiento, como recoge el convenio suscrito en julio con el fondo inversor Ginkgo para regenerar el ámbito litoral entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil. Por ello, el PP pedirá explicaciones en el próximo Pleno por lo que califica de "nuevo engaño a los vecinos de As Xubias".

La construcción de vivienda junto a la playa de Oza es una de las intervenciones del plan promovido por Ginkgo Advisor y el Concello con la participación del prestigioso arquitecto británico David Chipperfield, que comprende también la rehabilitación de As Xubias de Arriba y del núcleo marinero de As Xubias de Abaixo. La edificabilidad en el antiguo solar de Valiña es uno de los aspectos pendientes de resolver, ya que una modificación del planeamiento urbanístico paralizada desde 2022 recogía una reducción de la misma, pendiente de concretar ahora, tras la presentación del proyecto de transformación urbana en As Xubias.

Los populares denuncian que una respuesta reciente de la alcaldesa, Inés Rey, a la petición de una copia de ese pacto demuestra que no existe tal acuerdo conciliatorio sobre esa parcela, por lo que reclaman explicaciones. "No hay ningún acuerdo firmado entre los propietarios y el Ayuntamiento ni ninguna reducción de edificabilidad, estando en vigor la reconocida en 2008 por el Gobierno municipal socialista, como en el resto de la zona hasta O Pasaxe", señala el PP.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, ha replicado esta mañana a las quejas del grupo popular, al que ha acusado de establecer una edificabilidad en la zona, con la aprobación del plan general de 2013 cuando gobernaba, con la que ahora no está de acuerdo. "La edificabilidad actual es la que aprobó el PP, viene del plan general cuando estuvo por única vez en el Gobierno local. Les parece muy elevada, concordamos con ello. Pero hay una aprobación inicial para modificar el PGOM y reducir la edificabilidad", responde Lage.

El también responsable de planes estratégicos del Concello no concreta en cuánto se reducirá la construcción de vivienda en Oza, uno de los ámbitos adquiridos por Ginkgo. Lage defiende que el conjunto de intervenciones en As Xubias pretenden "proteger la singularidad" del entorno.

"El convenio se puso en exposición, está abierto al diálogo y en trámite de alegacines. Hay disposición de máxima transparencia. En As Xubias se primará la sostenibilidad y preservación del núcleo de As Xubias y se priorizará a los vecinos. Hemos sido nosotros quienes hemos puesto As Xubias en el foco público, antes para el Partido Popular no existía", defendió Lage sin aclarar qué edificabilidad se permitirá en los terrenos que ocupó Astilleros Valiña.