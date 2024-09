¿Qué es y a qué se dedica Ginkgo, el fondo que quiere construir en el litoral de A Coruña?

Viviendas abandonadas en el núcleo marinero de As Xubias de Abaixo. Quincemil

"Revitalización sostenible del suelo urbano". En líneas generales define así su función Ginkgo Advisor. Lo resumió Antonio Truan, director del fondo inversor europeo en España y Portugal, cuando a finales de 2022 compró la Fábrica de Gas de Oviedo. "Nos dedicamos a la regeneración de los terrenos que han sufrido una degradación importante a lo largo de los años", concretó un poco más el pasado mes de julio cuando visitó As Xubias para avanzar su proyecto de rehabilitación en este ámbito del litoral de A Coruña.

Ginkgo se ha convertido, sin proponérselo, en el protagonista de un plan urbanístico que ha suscitado conflicto en la ciudad. Una polémica alimentada por la escasa información que los vecinos de As Xubias han recibido del proyecto y, sobre todo, por la postura crítica de la oposición en el Ayuntamiento, tanto por la forma en como ha sido comunicado como por aspectos sin especificar relacionados con la edificabilidad en el entorno costero.

La alcaldesa, Inés Rey, y el director de Ginkgo en España, Antonio Truan, firman el convenio en julio en A Coruña.

"No somos un promotor inmobiliario. Nuestra idea es participar de una forma activa de la mano de los mejores arquitectos para poder regenerar el entorno", comentó Truan en As Xubias hace dos meses junto al prestigioso arquitecto británico David Chipperfield, elegido para dirigir la transformación del ámbito. "Habrá vivienda. No somos un fondo al uso, tenemos la obligación de hacer políticas sociales que llevan consigo la generación de vivienda social", aclaró el director del fondo para España.

Regeneración urbana sostenible

Al frente de Ginkgo Advisor, con sede central en Ginebra (Suiza) desde 2008, está su presidente, Bruno Farber. Lo acompañan en la dirección y como socios Guillaume Ribet y Pascal Roudier. Los tres tienen experiencia en consultoría financiera, análisis de mercados y transformaciones urbanísticas con criterios sostenibles. "Nuestra misión es comprar terrenos industriales contaminados, remediarlos, reintroducirlos en el proceso de planificación urbana y desarrollarlos en asociación con destacados promotores inmobiliarios", explica el propio fondo.

Además de en España, tiene sedes en Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido y un equipo completado por otros 30 consultores y analistas financieros. Según su página web, los socios con los que tiene acuerdos son el gestor de activos Edmond de Rothschild Private Equity, la institución financiera francesa Caisse des dépôts, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Sociedad Regional de Inversiones de Valonia, en Bélgica, y la Sociedad Federal de Participaciones e Inversiones, en Francia.

Según recoge el BEI, Ginkgo Advisor gestiona 240 millones de euros comprometidos a través de los fondos Ginkgo 1 y Ginkgo 2 en 16 proyectos de rehabilitación de áreas contaminadas de Francia, Bélgica y España. Añade que Ginkgo 3, dedicada a invertir en empresas con planes de reconversión de antiguas zonas industriales, comprende el fondo maestro Ginkgo Fund III, una sociedad de inversión de capital variable (sicav) registrada en Luxemburgo.

Antigua Fábrica de Gas de Oviedo, adquirida por Ginkgo Advisor. Ginkgo

Antonio Truan es el responsable de Ginkgo en España y Portugal, el rostro visible en A Coruña que firmó el convenio por cuatro años de As Xubias con la alcaldesa, Inés Rey, a finales de julio. El fondo ha adquirido ya 32 parcelas en casi 24.000 metros cuadrados entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil, donde prevé comprar más para construir viviendas, restaurar edificios, crear una senda peatonal y habilitar espacios públicos.

La sociedad Castro de Oza, participada por Ginkgo Participations III y con oficina en la sede del fondo en el Paseo de la Castellana de Madrid, se ha comprometido a adoptar "bajo la tutela del Ayuntamiento de A Coruña" una ordenación "coherente" con los fines determinados en la modificación del planeamiento para la zona de As Xubias que el Gobierno local aprobó en marzo del 2022 con el objeto de reducir la edificabilidad en un 62,5% respecto al plan general de 2013. Este cambio urbanístico está paralizado de momento y la oposición municipal, preocupada por el volumen de viviendas que se permitirán construir, ha reclamado estos meses al Concello que lo lleve a cabo.

Castro de Oza tiene como objeto social "la adquisición por cualquier título de terrenos y solares para edificar", con actuaciones como la "demolición, ampliación, reconstrucción, parcelación de solares y realización de descontaminaciones", además del "desarrollo urbanístico de los mismos".

De acuerdo con el plan general y con la propuesta de modificación atascada desde hace dos años, en los seis polígonos del litoral entre Oza y A Pasaxe habría una variación sustancial de la edificabilidad permitida por el documento urbanístico de 2013. Pero mientras que en los ámbitos adquiridos por Ginkgo la rebaja es menor, en los otros tres la construcción se limitaría más.

Planes en España y A Coruña

En España, Ginkgo inició sus operaciones en 2017 con la compra del suelo donde estaba La Térmica, una antigua instalación industrial de Endesa en Málaga donde proyecta en colaboración con el Grupo Villar Mir un complejo de uso mixto de casi 70.000 metros cuadrados a pocos metros de la costa que incluirá viviendas, restaurantes y tiendas, oficinas y un hotel. También tiene proyectos con Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo y Gijón. Imágenes de estos ámbitos aparecen en su web, donde aún no hay de A Coruña.

Terrenos de la central térmica de Málaga, donde tiene un proyecto Ginkgo. Ginkgo

Los planes de Ginkgo Advisor en Galicia no parecen haber calado de inmediato en los vecinos de A Coruña. Tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento, las dos partes difundieron algunos detalles recogidos en ese acuerdo, que afectan en parte al antiguo núcleo marinero de As Xubias. Las actuaciones en el lugar deberán quedar recogidas en un Plan Especial que concrete qué viviendas se derribarán o reformarán y qué espacios serán creados o modificados.

Ese Plan Especial pasará por Pleno y para ser aprobado necesita mayoría simple, es decir, es decir más votos a favor que en contra. Pero la oposición municipal se ha mostrado muy crítica con el Concello por no haber sido informada antes del acuerdo con Ginkgo ni con las actuaciones urbanísticas en el lugar, pendiente del cambio en el planeamiento de 2022 que afecta a la construcción de viviendas.

Alegaciones

Los vecinos han acogido con recelo el plan y algunos colectivos, entre ellos la plataforma Defensa do Común, han presentado alegaciones al convenio firmado por Ginkgo y el Concello hace dos meses. Los grupos del PP y el BNG también alegaron y ambos votaron hace días en el Pleno a favor de la anulación del acuerdo en una moción propuesta por el Bloque.

Construcción abandonada en As Xubias próxima al Materno Infantil. Quincemil

Nacionalistas y populares han coincidido en su interés por conocer qué va a ocurrir con otros desarrollos urbanísticos previstos entre Oza y A Pasaxe, donde el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián y Conchado y Asociados y Residencial Obelisco tienen otros proyectos inmobiliarios fuera del ámbito de As Xubias en el que quiere actuar Ginkgo y que podrían verse afectados por una reducción de la edificabilidad mayor.

En este contexto de desconfianza el proyecto del fondo suizo y el Concello, con la participación de Chipperfield en su diseño urbanístico, debe superar obstáculos en su materialización. El Gobierno local ha avanzado que habrá "diálogo" para resolver diferencias y prevé que el convenio con Ginkgo sea "perfeccionado", aunque el plan en As Xubias ya se ha encontrado con detractores. Se prevén nuevos capítulos.