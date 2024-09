Dónde comer en A Coruña, según el barítono Borja Quiza

Borja Quiza (Ortigueira, 1982) está vinculado a la música desde que era pequeño. Su abuelo era marinero e interpretaba canciones de la tradición marítima gallega al piano, un instrumento que siempre estuvo presente en casa del músico, asentado en A Coruña desde que era un niño.

La música, sin embargo, no es la única pasión de Quiza. "En esta ciudad hay un nivelazo en la hostelería", asegura el barítono, que añade: "Soy muy cocinillas y muy amante de la gastronomía, y no solo me gusta probar los sitios sino que suelo conocer a los dueños o cocineros".

El músico sigue muy atentamente la vida de la hostelería coruñesa, que conoce de maravilla. "Me gusta meterme en la cocina y que me cuenten los trucos", confiesa. Y hoy es él el que nos cuenta a nosotros sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Pandelino, en A Coruña.

"No desayuno sólido, solo me tomo el café. Cuando desayuno con gente a la que le encanta comer por la mañana, uno de los sitios con cosas más agradables es el Pandelino", explica el barítono, que destaca Veracruz como un lugar indiscutible para tomar un buen café y elegir la especialidad.

Dónde tomar el aperitivo

Ultramarinos Galera en A Coruña. Quincemil

Ultramarinos Galera, en la calle del mismo nombre, es el lugar de referencia de Borja Quiza para ir a tomar algo a media mañana. "Conozco a Rubén y a Álvaro, los dueños, que también lo son de Charlatán y Peculiar, sitios estupendos", asegura el músico.

"Es un sitio fantástico para tomarse algo en la barra: productos de calidad, conservas muy buenas y una carta de vino bastante extensa. Para tomar un vino con una tapa, es un local estupendo", destaca el barítono sobre este céntrico establecimiento.

Dónde comer

NaDo, proyecto de vida de Iván Domínguez. NaDo

"Me gusta mucho El de Alberto. Ya lo conocía cuando estaba en la calle Ángel Rebollo y ahora sigo yendo. Suele ser mi primera recomendación para los cantantes de ópera que vienen a la ciudad. Es mi restaurante de referencia en la ciudad", explica Quiza.

El restaurante NaDo de Iván Domínguez es otro de los favoritos del barítono, que no solo ha probado los platos que elabora en A Coruña sino también en Madrid. "Voy a veces cuando estoy en Madrid", señala el músico, que bromea sobre la amplia oferta de restaurantes que hay en la ciudad herculina: "Podría darte una lista de 30".

Dónde merendar

Pastelería de Habaziro.

"Me vuelve loco la pastelería que hace Habaziro, con lo cual suelo ir a Veracruz Boutique: es café Veracruz y pastelería Habaziro", señala el barítono. Y es que en este local puede encontrar sus dulces favoritos (confiesa que le encanta el cruasán relleno de pistacho) acompañados por un café de especialidad.

Dónde cenar

Los chefs responsables del Eclectic de A Coruña. Cedida (Foto: Angelo V Ramos)

El barítono confiesa que hay muchos restaurantes que le gustan en la ciudad y señala que si tiene que elegir uno de alta cocina se decantaría por el Eclectic. Cuando el plan es una cena romántica, nada mejor que Millo: "Fui hace poco con mi pareja y nos gustó mucho. Tiene vinos peculiares y cocina original con producto de temporada".

Dónde copear

Tío Ovidio en A Coruña. Quincemil

"Como buen bebedor de whisky, y como arraigado a la ciudad porque la he vivido y la intento vivir mucho, apuesto por un clásico: el Tío Ovidio, es impresionante la cantidad de referencias que tiene. Es un sitio agradable, con un ambiente cultureta del mundo de las artes. Poco postureo y mucha autenticidad", señala Borja Quiza.