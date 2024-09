Vecinos y la oposición de A Coruña alegan contra el convenio para construir en As Xubias

La desconfianza y el rechazo que la oposición municipal ha manifestado al proyecto de regenerar el tramo litoral de As Xubias desde la plaza de Oza hasta el Hospital Materno Infantil se extiende más allá de la Corporación. Además de los grupos del BNG y el PP, la asociación vecinal de Oza Gaiteria Os Castros y la plataforma cívica Defensa do Común van a presentar alegaciones contra el convenio firmado a finales de julio por el Concello de A Coruña y el fondo inversor Ginkgo Advisor, promotores de la iniciativa urbanística.

El BNG adelantó la semana pasada que alegaría y el PP lo ha hecho esta mañana por medio de su portavoz, Miguel Lorenzo, en una rueda de prensa. Los otros dos colectivos confirman a Quincemil que expondrán sus quejas mediante alegaciones. También lo harán vecinos de As Xubias a título individual y otros en grupo, aunque no como asociación.

El plazo para presentar alegaciones concluye este jueves 19. A partir de ese día, el Gobierno local tendrá que elaborar un dictamen que responderá a todas especificando cuáles se aceptan, que deberán incorporarse al texto del convenio, y cuáles se rechazan. Este documento deberá pasar después por la Junta de Gobierno y a continuación irá a debate y votación en el Pleno, que tendrá la última palabra.

En las alegaciones de uno de los colectivos, a las que ha tenido acceso Quincemil, se insta al Gobierno municipal a retomar el cambio en el PGOM para rebajar la edificabilidad para todo el ámbito, de manera que de permitir construir 633 pisos en la antigua parcela de Astilleros Valiña en Oza se pasaría a 241.

Los alegantes también piden información detallada sobre los planes de Ginkgo en las 32 parcelas de As Xubias que han adquirido y que se realice un Plan Director para todo el litoral desde O Parrote hasta O Burgo apoyado en estudios realizados hace tres años por la Universidade da Coruña y en la propuesta de modificación puntual del planeamiento urbanístico de 2022 en As Xubias.

Moción del Pleno

El rechazo de la oposición al convenio de As Xubias, un documento que recoge la ordenación orientativa del ámbito y actuaciones inicialmente previstas como la construcción de viviendas, quedó de manifiesto en el Pleno de la semana pasada. El BNG presentó una moción que solicitaba la anulación del acuerdo, así como la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) paralizada desde 2022 que apuesta por reducir la edificabilidad en el ámbito de As Xubias. La moción fue aprobada con el apoyo del PP y la oposición del Gobierno local del PSOE.

El Gobierno local ha señalado que el proyecto de regeneración urbana en As Xubias se encuentra en una "fase inicial". El portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, también aseguró en el Pleno que el convenio con Ginkgo va a ser "mejorado y perfeccionado" y apeló al diálogo con la oposición para tratar de resolver las diferencias sobre el proyecto.

Alegaciones del PP

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, recordó esta mañana que la moción aprobada contra el convenio de As Xubias influye en la presentación de alegaciones por parte de su grupo. "Mucho tendrían que cambiar las cosas para que cambiáramos de opinión. Tal como se presentó el proyecto, ocultando la información y el convenio sin consultar a los vecinos y a las fuerzas políticas, no estamos de acuerdo", dijo Lorenzo.

El portavoz popular se preguntó dónde está previsto que se reduzca la edificabilidad en As Xubias, si en el ámbito adquirido por Ginkgo o en el resto de zonas entre el Materno y el puente de A Pasaxe donde existen otros proyectos inmobiliarios pendientes de desarrollo y con derechos urbanísticos. "El fondo quiere hacer negocio en As Xubias. Eso me parece legítimo, lo que no veo legítimo es que la alcaldesa pacte con ellos y le dé todas las facilidades con un Plan Especial. Las formas no me parecen las adecuadas", opinó Lorenzo.