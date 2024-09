Rey apela al "inmenso diálogo" del Gobierno de A Coruña para resolver diferencias en As Xubias

Núcleo marinero de As Xubias de Abaixo. Quincemil

Diálogo frente a las discrepancias. Es la fórmula para solucionar diferencias que propone el Gobierno local de A Coruña para As Xubias. La tramitación de la regeneración urbana de este ámbito litoral del municipio ha suscitado dudas en los grupos de la oposición, que antes de que finalice el periodo de exposición pública del convenio entre el Concello y el fondo Ginkgo Advisor que recoge la ordenación orientativa de la zona han criticado al Ejecutivo de Inés Rey por "falta de transparencia" y "opacidad" sobre el proyecto y han presentado iniciativas para la anulación del acuerdo. La alcaldesa apela a la "inmensa capacidad de diálogo" de su gobierno.

Rey ha matizado que la transformación urbanística en As Xubias, que incluye construcción y rehabilitación de viviendas, creación de una senda peatonal y recuperación de espacios entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil, se encuentra en un "estado inicial" y será sometida a alegaciones. El BNG, que este jueves pedirá en el Pleno la suspensión del convenio con Ginkgo a través de una moción, ya ha avanzado que alegará contra el acuerdo, y el PP es probable que también lo haga.

Los nacionalistas defienden también, con su moción, que el Gobierno local tramite una modificación puntual del planeamiento urbanístico paralizada desde 2022 que reducía la edificabilidad en As Xubias, algo que consideran que no está garantizado con el proyecto del Concello y Ginkgo en el ámbito, que estará dirigido por el arquitecto británico David Chipperfield.

La concejal del BNG Avia Veira advirtió ayer al Ejecutivo municipal que para aprobar el Plan Especial con el que prevé intervenir el As Xubias necesita una mayoría simple en el pleno con la que no cuenta, ya que necesitaría el apoyo de los nacionalistas para que saliera adelante, y estos son críticos con el proyecto y con la actitud del Gobierno local.

Rey recordó hoy que el PSOE tiene un acuerdo de investidura con el BNG, a quien considera "socio prioritario a la hora de negociar determinadas cuestiones que se llevan a pleno", aunque no cerró la puerta, sin mencionar al PP, "a dialogar con el otro grupo que está presente en la corporación". Cuestionada sobre la reclamación del BNG para que el Concello impulse el cambio en el plan general que limite la edificabilidad en As Xubias, la regidora explicó que "para llevar a pleno los asuntos hay que tratarlos previamente".

"El Gobierno local tiene la mayor disposición para el diálogo y para escuchar y atender demandas de vecinos y de todos aquellos que tengan algo positivo que aportar", recalcó la alcaldesa respecto al plan urbanístico de As Xubias. El BNG prevé reunirse este mes con los residentes en la zona y el PP ya lo ha hecho, además de abrir un canal de comunicación para informarles sobre el convenio y el plan del Ayuntamiento y Ginkgo Advisor.

Tras el periodo de alegaciones al convenio y la resolución a las mismas, habría que esperar a la presentación del Plan Especial en caso de que el Concello no tramite la modificación del plan general que demanda el Bloque. Esta requeriría de mayoría absoluta en el Pleno, mientras que el Plan Especial precisa mayoría simple, es decir, que uno de los grupos de la oposición apoye la regeneración en As Xubias, algo que ahora no se produce.