BNG y PP vetan el acuerdo para edificar y restaurar en As Xubias en A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, con jóvenes arquitectos, en julio en As Xubias de Abaixo. Quincemil

El rechazo de la oposición al plan urbanístico de As Xubias impulsado por el Concello de A Coruña y el fondo inversor Ginkgo Advisor quedó de manifiesto en el Pleno municipal de esta mañana con la aprobación de una moción del BNG que solicita la anulación del convenio firmado por los promotores a finales de julio. El PP secundó la iniciativa nacionalista. El Gobierno local trató de añadir una enmienda de sustitución para eliminar la demanda de suspensión del acuerdo que no fue admitida, y manifestó su disposición a "mejorar y perfeccionar" el convenio.

La aprobación de esta moción no supone la inmediata suspensión del acuerdo entre el Ayuntamiento y Ginkgo, que hasta la próxima semana estará en fase de exposición pública, y al menos el BNG ha asegurado que presentará alegaciones. Que una moción plenaria reciba luz verde no conlleva su cumplimiento, ya que el Pleno viene a manifestar el posicionamiento político de la Corporación respecto a los distintos asuntos debatidos sin obligar a que la voluntad expresada en una moción sea cumplida.

En el caso del proyecto de regeneración urbana en As Xubias, entre la playa de Oza y el Hospital Materno Infantil, la oposición criticó "la opacidad" y "falta de transparencia" con los grupos municipales y los vecinos sobre el plan y el propio convenio. Avia Veira, concejal del BNG, denunció los "intereses privados" del fondo suizo y reclamó al Concello que lleve a cabo la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) paralizada desde mediados de 2022 que apuesta por reducir la edificabilidad en el ámbito de As Xubias, donde el proyecto de transformación anunciado este verano contempla la construcción de pisos en la parcela de los antiguos Astilleros Valiña, además de levantar y rehabilitar viviendas en As Xubias de Abaixo.

El PP presentó una enmienda de adición admitida por el Bloque con la que pidió conocer qué planes municipales tiene el Concello en todo el ámbito de As Xubias más allá de las parcelas adquiridas por Ginkgo. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, exigió "luz y taquígrafos" para aclarar cuestiones como la edificabilidad permitida en el entorno si se excluyen del cambio en el plan general los terrenos que ya posee el fondo inversor.

"Perfeccionar" el convenio

El portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió el "diálogo" en torno al proyecto de As Xubias al estar expuesto al público para la posible presentación de alegaciones y avanzó que se abrirá "un marco de diálogo para resolver dudas". Resaltó que el plan se encuentra en una "fase inicial" que "no supone una renuncia" a modificar el planeamiento urbanístico y añadió que el convenio "va a ser mejorado y perfeccionado" aunque se lleven a cabo actuaciones que ahora recoge.

Lage defendió la incorporación del Plan Especial que comprenderá las futuras intervenciones en As Xubias a la modificación del PGOM que le reclama la oposición, cuestión que señalaba el PSOE en la enmienda de sustitución rechazada. El portavoz del Gobierno local criticó al PP por cuestionar una edificabilidad en As Xubias que recoge el plan general aprobado por los populares en 2013 y destacó que el proyecto del Concello y Ginkgo apuesta, entre otras cosas, por diseñar "espacios sostenibles e incorporar vivienda protegida junto a vivienda libre", aspecto este sobre el que el BNG indica que no recoge el convenio.

El PP ya se ha reunido con vecinos de As Xubias para profundizar en el proyecto y el BNG prevé hacerlo este mes. Lage dijo que el Gobierno municipal tendrá encuentros con la oposición y con los residentes en el ámbito litoral para detallar el plan y "mejorar la propuesta".