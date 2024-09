Piden integrar San Diego, A Gaiteira y Os Castros en el borde marítimo de A Coruña

Este viernes ha tenido lugar una nueva Comisión Especial de la Fachada Marítima en A Coruña, donde han comparecido el presidente de la Comisión Cidadá en Defensa do Común, Manuel Monge, y su homólogo de la Asociación de Vecinos de Oza Gaiteira Os Castros, Paulo Sexto. El encuentro ha estado presidido por el portavoz del BNG en el Concello de A Coruña, Francisco Jorquera.

La AVV de Oza Gaiteira Os Castros ha trasladado un proyecto para tratar de aprovechar la transformación del puerto interior y construir un corredor verde que incremente las zonas verdes de la ciudad. Además, proponen que el proceso sirva para integrar el área de San Diego, A Gaiteira y Os Castros en el borde marítimo.

"Até agora, este barrio da nosa cidade sufriu a actividade do porto. Existe agora a grande oportunidade de mellorar a integración desta área e a súa interrelación co litoral, aumentando as zonas verdes, os equipamentos públicos e as zonas de lecer, mellorando en definitiva a relación porto-cidade", declaró Jorquera.

Defensa do Común

Por su parte, Defensa do Común quiso poner el acento en mantener la actividad productiva del puerto, dándole importancia a mantener la titularidad pública de los terrenos y a que el diseño de la nueva fachada marítima sea coherente con la ordenación urbanística de As Xubia y Ponte Pasaxe. Manuel Monge ve esta transformación como una ocasión ideal para solventar problemas de movilidad en la ciudad y la comarca, proponiendo crear un intercambiador de transporte en San Diego.