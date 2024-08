Un mes para el análisis público del convenio para regenerar As Xubias en A Coruña

Los plazos se agilizan para el proyecto de regeneración urbana en As Xubias, que abarca desde la playa de Oza hasta el Hospital Materno Infantil. Menos de un mes después de que el Ayuntamiento de A Coruña y el fondo inversor Ginkgo Advisor firmasen el convenio que contiene la ordenación orientativa de este ámbito y las propuestas urbanísticas para diferentes zonas, este documento entrará mañana en fase de exposición pública por el periodo de un mes, según publica hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG), en el cual asociaciones, instituciones y particulares podrán presentar alegaciones.

El proyecto, que el Concello dio conocer a comienzos de julio sin que los grupos municipales tuvieran información sobre un plan para un ámbito cuya reordenación urbanística se estaba elaborando desde 2022, aún deberá pasar después por el Pleno, pues la futura transformación del entorno debe quedar recogida en un Plan Especial que el PP y el BNG deberán respaldar. A David Chipperfield Architects, del prestigioso arquitecto británico, se le ha encargado la ordenación, en colaboración con cinco estudios coruñeses.

El plan para As Xubias, por ahora sin previsión de plazos de actuación, comprende diversas intervenciones: edificación de vivienda nueva en el terreno que en el pasado ocupó Astilleros Valiña entre la playa de Oza y As Xubias de Arriba; regeneración de viviendas vacías en As Xubias de Arriba; restauración y construcción de vivienda en el núcleo marinero de As Xubias de Abaixo; habilitación de una senda peatonal en esta orilla de la ría de A Coruña; adquisición el pazo propiedad de la familia Guyatt. Para llevar a cabo estos planes, Ginkgo Advisor ha comprado de momento unos 25.000 metros cuadrados que incluyen terrenos y edificios y viviendas sin uso.

Vecinos de estas zonas de As Xubias han aceptado con ilusión por la recuperación del entorno, aunque con algo de escepticismo, los planes anunciados por el Gobierno local y por Ginkgo Advisor, a quienes han reprochado no haberles aportado información. Este ha sido el argumento crítico expuesto también por los grupos municipales de la oposición, que no supieron de los planes del Concello y de la vinculación con Chipperfield hasta el mismo día en que el arquitecto y la alcaldesa, Inés Rey, pasearon por As Xubias de Abaixo.