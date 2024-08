Decapitan a Superlópez en A Coruña y no dejan rastro de su cabeza

La figura de Superlópez, que decora los jardines de Méndez Núñez en A Coruña por la exposición Viñetas desde o Atlántico, amaneció decapitada este domingo. La cabeza de uno de los superhéroes más conocidos del mundo del cómic se encuentra en paradero desconocido.

Esta mañana, turistas y viandantes que paseaban por la zona se sacaban fotos poniendo su cabeza en el cuerpo de la estatua, como si se tratara de un montaje. Sin embargo, esto se debe a un acto vandálico en el que alguien pudo haberse llevado a su casa la cabeza del superhéroe, sin intenciones de devolverla.

Decapitan al Súper López en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña. De la cabeza del superhéroe que decora la ciudad por Viñetas desde o Atlántico no hay ni rastro. pic.twitter.com/JUyqiJ53l8 — Quincemil (@quincemil15000) August 18, 2024

No es la primera figura a la que le arrancan una parte de su cuerpo. Ayer, Mortadelo, ubicado en el Obelisco, apareció sin mano. Es una escena que se repite todos los años y que preocupa a la ciudadanía, pues no hay ni una sola edición en la que esto no ocurra.