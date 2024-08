Los mariscadores de O Burgo cortan el tráfico en la entrada de A Coruña en protesta por sus ayudas

Los mariscadores de la ría de O Burgo han realizado este viernes una nueva protesta cortando uno de de los carriles de A Pasaxe en dirección A Coruña. Se trata de una movilización que realizan cada viernes para demandar la prórroga de sus ayudas durante el tiempo que dure la regeneración de la ría tras la finalización del dragado. La afectación al tráfico ha sido leve.

Los mariscadores continúan con sus movilizaciones en la ciudad a la espera de recibir alguna solución a las 74 familias afectadas por el dragado de la ría, que no podrán trabajar en la zona durante el tiempo de crecimiento de los bivalbos, que se estima de uno a dos años.

Un viernes más los mariscadores de la ría de O Burgo cortan A Pasaxe para exigir a Gobierno central y Xunta soluciones al paro obligado al que están sometidos. Cerca de 72 familias no podrán faenar hasta que el marisco dé la talla legal. Eso será dentro de un año,… pic.twitter.com/cjzbKa3ryW — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) August 2, 2024

Esta semana mantuvieron una reunión con la Xunta a la que no asistió el Gobierno central, una ausencia que criticó el portavoz de la Cofradía de Mariscadores, Manuel Baldomir, durante la protesta que realizaron el miércoles frente a la Delegación de Gobierno en A Coruña.

"O Goberno do Estado afeou unha vez máis a reunión non facendo acto de presencia, agacha a cabeza e se el non ve o problema parece que non éxiste, pero a realidade é que ha 74 familias que vivímos do marisqueo que estamos a pé de rúa protestando", señaló Baldomir.

Además consideró que el Ejecutivo está "xogando co tempo para que abandonemos as licencias de marisqueo posto que é case imposible aguantar tanto tempo sen cobrar" y lamentó que aún no cobraron los meses de enero a abril.

Mientras no obtengan una solución, el portavoz aseguró que continuarán con las movilicaciones en A Coruña y en el puente de A Pasaxe.