PP y BNG de A Coruña exigen medidas urgentes para solucionar el conflicto de las basuras

A Coruña ha vuelto a amanecer con infinidad de contenedores de basura sin recoger. Inorgánicos, orgánicos, de papel, de vidrio... muchos de ellos desbordan e incluso dejan estampas de bolsas y residuos en las aceras. En las últimas horas ya han empezado a trascender vídeos y fotos de ratas por la ciudad, así como gaviotas picando las bolsas.

La huelga de basuras en A Coruña se ha recrudecido aún más este miércoles con un nuevo comunicado del sindicato STL en el que confirman que por unanimidad han decidido este miércoles ampliar la huelga indefinida convocada para agosto. De esta manera, esta huelga se iniciará el próximo 28 de julio y se mantendrán los paros ya marcados para el 23, 25, 26, 27 de julio de 2024.

La empresa PreZero, concesionaria del servicio, había ofrecido aceptar las condiciones exigidas por los trabajadores si limpiaban la ciudad y desconvocaban la huelga. Sin embargo, el sindicato no aceptó la oferta, ya que pretenden también que se les libere de las sanciones que les han sido impuestas a lo largo del conflicto. Por todo esto, las reacciones de los partidos políticos de A Coruña no se han hecho esperar.

Partido Popular

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha instado a la alcaldesa, Inés Rey, a "decretar ya la emergencia sanitaria y que se recoja la basura inmediatamente". Ante las declaraciones reiteradas del gobierno municipal de que están "estudiando medidas", Lorenzo afirma que "ya no es momento de estudiar, sino de examinarse porque estamos ante un problema de salud pública".

Los populares hacen referencia a los problemas en los barrios, con la basura afectando al tránsito peatonal en las aceras, pero también a locales de hostelería y comercios, afectados por el mal olor y la acumulación de residuos cercanos a sus puertas. "¿Cómo no van a protestar vecinos, comerciantes y hosteleros tal y como están los barrios de basura, con riesgo sanitario, y pagando un millón de euros al mes sin que se recoja desde el 24 de junio?" se pregunta Lorenzo.

BNG

Por su parte, el portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, ha tachado el adelanto de la huelga indefinida de "chantaxe inaceptábel", añadiendo que, "se se cede ante ela, os problemas volverán reproducirse no futuro". La agrupación nacionalista pide al gobierno de Inés Rey que lleve a cabo las medidas extraordinarias que se demandaron en el pleno del pasado 4 de julio para "evitar que a actual situación derive nun problema de saúde pública".

El texto propuesto por el BNG en dicho pleno, insta al gobierno local a "supervisar o cumprimento por parte da concesionaria das cláusulas que rexen a prestación do servizo e, eventualmente, a impor penalidades en caso de non se respectaren os termos do contrato". Jorquera sentencia que "é necesario actuar xa e facelo con firmeza se non queremos que a actual situación derive nun problema de saúde pública".