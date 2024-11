Soraya Arnelas: "Cuando se convierte en hábito, la caída asusta menos porque estás acostumbrada a levantarte"

Con la frase de Bob Marley "una buena cosa de la música es que cuando te golpean no sientes dolor", Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS, empiezan el nuevo episodio de Arréglate que nos vamos, que tiene como protagonista a la cantante y compositora española Soraya Arnelas.

Después de dejar su carrera -y prácticamente su vida-, en stand by a causa de la pérdida del hijo que esperaba, vuelve con más ganas que nunca con un nuevo proyecto musical previsto para 2025. "La música es terapia", cuenta en esta entrevista.

Aún sin fecha fija, supondrá el resurgir de una caída muy dolorosa, pero de la que se ha levantado con muchas lecciones aprendidas. Con una invitada que es artista en todas sus facetas, las tres mujeres convergen en una conversación sobre las emociones, la familia, los momentos difíciles y, cómo no, la música.

Un ejemplo para muchas

"Eres un ejemplo para muchísimas personas, para muchas chicas, para muchas jóvenes pero, sobre todo, lo eres para los que nos caemos y nos levantamos con frecuencia", comienza diciendo Sánchez de Lara. "Me da mucha tranquilidad y paz ver cómo se ha pasado ya esa sombrita de aquello que nos encogió el corazón, pero lo llevaste tan bien. Porque lo hiciste sin pasar de puntillas, pero sin tampoco enfangar" continúa diciendo en reconocimiento a la entereza de Soraya para hacer frente a uno de los momentos más complicados de su vida.

"Al final, te llegas a acostumbrar a eso de caerte y levantarte. Cuando esto se convierte en un hábito, te da menos miedo porque ves las lecciones que se aprenden... Y de qué manera. En mis 42 años me he caído muchas veces, pero perder a un hijo es algo que no me esperaba a estas alturas de mi vida, y menos después de haber tenido dos hijas sanas. Pero me alié con lo que me ha ayudado siempre, que es la música", confiesa Soraya.

Cruz Sánchez de Lara, Soraya Arnelas y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

Izquierdo y Sánchez de Lara escuchan atentamente "con los pelos de punta", confiesan, mientras la cantante habla de su más intensa pasión por la profesión. "Mi vuelta tenía que tener una razón, un porqué. Y nada mejor que hacerlo acompañada de tantas mujeres en la gala de Las Top 100 en el Teatro Real. Me emocioné muchísimo porque sentía a todas cerca de verdad", asegura en referencia a su actuación en la XI edición de esta gala organizada por Magas y EL ESPAÑOL.

Un momento espiritual

A golpe de ritmo, con un breve fragmento de su nuevo single, Heaven Knows, Soraya introduce su vuelta a la música a través de lo que para ella ha sido un camino muy espiritual. "Han puesto a prueba mi fe y me he reafirmado. Soy creyente y Dios y mis ángeles me cuidan", confiesa.

"En el nuevo videoclip se me ve subiendo unas escaleras al cielo y rodeándome de criaturas que me quieren llevar a las sombras. Y yo me niego rotundamente. Les llevo la luz y les hago bailar el nuevo single que sale ahora", prosigue.

"Esto, al final, es la vida. Intentas aportar luz y luego aparecen las sombras negras que te van tirando hacia lo hondo, y tienes que zafarte", reflexiona la vicepresidenta de EL ESPAÑOL a propósito del nuevo videoclip que, por cierto, está grabado Río Tinto (Huelva).

La familia

"Cuéntanos cómo te enamoraste de tu marido", inquiere Sánchez de Lara a una Soraya que parece hablar entre sonrojos. "De Miguel Ángel me enamoré bailando", contesta la cantante. "Me hace mucha gracia lo que voy a decir, pero la primera vez que lo vi pensé que era gay porque era muy elegante e incluso un poco femenino. Resultó ser que ha crecido a los pies de su mamá y rodeado de muchas mujeres", confiesa sonriendo.

"Pero fíjate, has dicho algo impresionante. Has dicho 'pensé que era gay' y luego has descrito a una persona sensible y amable. Parece un estereotipo que tenemos en la cabeza", apunta Izquierdo en tono de broma. "Era otra época", matiza Soraya.

Arréglate que nos vamos con Soraya Esteban Palazuelos

"También tengo que decir que no es algo que haya visto muchas veces. El resto han sido hombres demasiado toscos, sobre todo a la hora de ligar, que tiraban las cartas encima de la mesa de una manera que a mí no me gustaba", explica la cantante.

La modelo y actriz finaliza el pódcast hablando de sus hijas, a las que ya considera "artistas", aunque pendientes de pulir, y también de su madre, con la que admite tener una relación muy especial, más bien, "de hermana mayor".

"Mi madre no tuvo una infancia como creo que a ella le hubiese gustado. Entonces hay momentos en los que la noto -y lo digo con todo el amor del mundo-, bloqueada. Tiene bloqueos emocionales", confiesa.

"Es normal, después de lo que le tocó vivir, que juguemos a un rol de madre-hija diferente a lo que la sociedad estipula. Hay veces que me trago mis cosas a solas, o las comparto con mi marido, pero no quiero contárselo a ella para no hacerle más daño del que ya ha vivido. Eso también es querer. Y proteger", finaliza.

Este pódcast fue grabado en el selecto lugar The Apartment en Las Rozas Village Los looks de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo han sido creados por expertos de Las Rozas Village utilizando prendas de sus marcas.