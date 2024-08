Lo que nos quedó del verano de los años 80: así fue como la moda se impuso en tiempos de 'más es más'

Imagina un verano en el que las calles estaban llenas de colores, peinados extravagantes y una actitud de 'más es más'. Era la década de los 80, una época en la que la moda se convirtió en una poderosa forma de rebelión.

Los años 80 fueron una década de cambios culturales. La popularidad de MTV, que debutó en 1981, transformó la manera en que la música y la moda se daban de la mano.

MTV en 1981. Javier Chaves

Los videoclips se convirtieron en escaparates de moda, con artistas como Madonna y Michael Jackson estableciendo tendencias que influenciarían a millones de personas. La televisión por cable permitió a las personas consumir más contenido de moda que nunca.

Además, movimientos culturales como el punk y el new wave jugaron un papel importante en la moda, promoviendo estilos que desafiaban las normas tradicionales. En contraste, el fitness y la cultura aeróbica también dejaron su huella, popularizando la ropa deportiva como parte del look diario.

Los colores de los 80

La moda de los años 80 destacó por su exuberancia y creatividad, y los colores eran un reflejo de esta filosofía. Según Fely Campo, los colores predominantes en el verano de los 80 incluían rosas, verdes claros, azules y lilas, con una mención especial para el lila, que fue particularmente significativo durante este verano.

Los colores neón predominaron en los años 80. Javier Chaves

La explosión de neones fue una de las características más distintivas de la década. Los neones, en particular, se volvieron enormemente populares y se podían ver en todo tipo de prenda, desde camisetas y pantalones hasta accesorios como gafas de sol y zapatos.

El estilo New Wave también influyó en la moda de los años 80, y lo hacían con patrones futuristas y mucho brillo. Diseñadores como Vivienne Westwood adoptaron esta estética, utilizando líneas asimétricas para crear looks innovadores.

Vivienne Westwood y sus primeras colecciones en los años 80. Javier Chaves

Este estilo también se combinaba con blazers oversize con minifaldas y pantalones de tiro alto con jerséis holgados.

Los estampados también fueron una tendencia a tener en cuenta aquel verano. Los estampados de animales como leopardo, tigre y cebra eran muy populares, añadiendo ese toque atrevido a la moda de la época. Estos estampados podían verse en abrigos, chaquetas o boinas.

El estilo animal print en las pasarelas de los años 80. Javier Chaves

Las prendas icónicas

Chaquetas y faldas para hombres. Fely Campo destacó cómo las chaquetas y las faldas que llevaban los hombres, como las que usaba Miguel Bosé, eran deseadas por todos. Este estilo fue uno de los primeros pasos con los que conseguía romper con las normas tradicionales de género.

Fely Campo destacó cómo las chaquetas y las faldas que llevaban los hombres, como las que usaba Miguel Bosé, eran deseadas por todos. Este estilo fue uno de los primeros pasos con los que conseguía romper con las normas tradicionales de género. Jeans acid wash y rotos. Los jeans fueron una prenda clave en el verano de los 80, usados tanto por hombres como mujeres. Estos jeans, a menudo desgastados o rasgados, simbolizaban un estilo punk y rebelde que era muy popular.

Los jeans fueron una prenda clave en el verano de los 80, usados tanto por hombres como mujeres. Estos jeans, a menudo desgastados o rasgados, simbolizaban un estilo punk y rebelde que era muy popular. Crop tops y minifaldas. Los crop tops eran una forma popular de mantenerse fresco y a la moda, tanto para mujeres como para hombres. Combinados con minifaldas, estos atuendos mostraban una estética sexy y desenfadada que era perfecta para la etapa de verano.

Los crop tops eran una forma popular de mantenerse fresco y a la moda, tanto para mujeres como para hombres. Combinados con minifaldas, estos atuendos mostraban una estética sexy y desenfadada que era perfecta para la etapa de verano. Jumpsuits. Los jumpsuits, especialmente aquellos con grandes hombreras, eran muy favorecedores por su capacidad de hacer que quien los usara pareciera más alto y estilizado. Estos se combinaban a menudo con cinturones grandes para acentuar la cintura.

La moda de los años 80. Javier Chaves

Los accesorios icónicos

Gafas de sol Ray-Ban Wayfarer. Las Ray-Ban Wayfarer eran imprescindibles. The Blues Brothers y Top Gun las pusieron de moda y añadían un toque de estilo icónico.

Scrunchies. Los scrunchies eran accesorios comunes para manejar los peinados voluminosos de la época. Venían en una variedad de colores, permitiendo a las personas combinarlos con sus looks.

Los scrunchies eran accesorios comunes para manejar los peinados voluminosos de la época. Venían en una variedad de colores, permitiendo a las personas combinarlos con sus looks. Sombreros de ala ancha. Para mantenerse frescos bajo el sol, los sombreros de ala ancha eran los más ideales. Estos sombreros eran el complemento elegante para cualquier conjunto veraniego.

Aros grandes. Los aros grandes y llamativos fueron el must-have de la época y es que le daba un toque salvaje a cualquier conjunto.

Collares perlas. Aunque los aros eran comunes, los collares de perlas también encontraron su lugar, añadiendo el toque lujoso incluso a los looks más atrevidos.

Aunque los aros eran comunes, los collares de perlas también encontraron su lugar, añadiendo el toque lujoso incluso a los looks más atrevidos. Bangles. Las pulseras bangles, a menudo apiladas en las muñecas, eran llamativas, y complementaban los estilos alternativos de la época.

Zapatos de gelatina. Especialmente populares entre las mujeres, los zapatos de gelatina eran transparentes, a menudo con purpurina, y perfectos para un día casual en la playa o una salida nocturna.

La moda de los años 80. Javier Chaves

Los peinados icónicos

Cardados. Inspiradas por la estética punk, las mujeres llevaban el pelo voluminoso y cardado. Fely Campo menciona cómo el pelo rizado y de gran volumen, a menudo conseguido mediante cardados, era una imagen emblemática de figuras como Julia Otero.

Crimpado y permanente. El crimpado fue otra técnica popular, creando ondas definidas y texturizadas en el cabello. Este estilo lo puso de moda celebrities como Demi Moore .

Con cintas y diademas. Las cintas para el pelo y las diademas, a menudo en colores que impactaban, aportaban el toque extra a los peinados voluminosos.

Peinados de los años 80.

¿Qué se veía y escuchaba en el verano de los 80?

La música de los años 80 tuvo una influencia monumental en la moda de la época, forjando estilos y tendencias que aún resuenan en nuestra actualidad y llamamos vintage.

Si te hablo de Every Breath You Take o Maniac, ¿te empieza a sonar esto? La década de los 80 vio el apogeo de varios géneros musicales, cada uno dejando su huella en cómo la gente se vestía.

George Michael, Whitney Houston, y bandas como Duran Duran y Queen eran conocidos por su música y el estilo que iba con ellos. Los vídeos musicales de estos artistas jugaron un papel crucial en la popularización de ciertos looks.

Recordemos a Michael Jackson, con su famosa chaqueta roja en el video de Thriller y los guantes con lentejuelas, se convirtieron en un referente de la moda. Madonna, con su estilo provocador, influyó en la moda femenina, haciendo virales los corsés, las capas de joyas y las faldas de tul.

No olvidemos el surgimiento del hip-hop a finales de los 70 y su popularización en los 80 que también tuvo su impacto en la moda. Artistas como Run-D.M.C. y LL Cool J introdujeron un estilo urbano que incluía cadenas de oro gruesas, zapatillas deportivas Adidas y gorras de béisbol, estableciendo un look que aún podemos ver entre la juventud que les toma de referencia.

El cine y la televisión también fueron fundamentales en la difusión de la moda de los 80. Series como Miami Vice pusieron de moda los trajes de colores pastel y las camisetas debajo de las blazers, mientras que películas como Flashdance llevaron las leg warmers y los leotardos al mainstream.

Los personajes icónicos de películas como Desperately Seeking Susan, con Madonna, también influyeron en cómo las personas se vestían.

Madonna en Desperately Seeking Susan. Javier Chaves

Artistas y celebrities lideraron las tendencias con sus estilos que inspiraban a diseñadores y al público en general. Cuando la cultura pop y la moda se fundían creaban algunos de los looks más memorables y duraderos de la historia.

¿Qué nos ha quedado de los 80 en 2024?

Está claro que las chaquetas con hombreras, un símbolo de poder en los años 80, han vuelto a aparecer en las pasarelas y en las colecciones de moda actuales. Este estilo ha vuelto con fuerza en las colecciones de 2024.

Diseñadores como Balmain y Balenciaga han presentado este clásico como tendencia vintage, presentando chaquetas estructuradas en sus recientes desfiles.

Desfiles de Balmain y Balenciaga AW25.

Los colores neón, especialmente los rosas, verdes y lilas, dominaron la moda de los años 80 y han vuelto a ser populares. Las pasarelas de 2024 han visto una explosión de colores. Sin ir más lejos, fue Prada quien presentó su colección de AW25 con estos colores.

Los jeans de lavado a la piedra y los estilos desgastados fueron esenciales en los 80. Este año, los hemos visto regresar en colecciones de marcas como Levi's y Diesel, que han actualizado estos estilos con cortes modernos y detalles innovadores.

En el streetwear podemos ver a marcas como Emestudios que, con su espíritu vintage, tratan de reafirmar su identidad con el garment wash y es el favorito entre los jóvenes.

Prendas de EMESTUDIOS. Cedidas

Accesorios icónicos como las gafas de sol grandes (cat eye), los scrunchies y las mary janes han regresado. Estas piezas, además de aportar nostalgia, se han reinventado para adaptarse a los últimos tiempos. Por ejemplo, las gafas de sol grandes han sido adoptadas por influencers, mientras que los scrunchies se han vuelto un accesorio básico nuevamente.

Aquel primer verano de los 80, recordado por su exageración y creatividad, ha dejado un legado que sigue influyendo en nuestras compras, estilo de vida y planes. La capacidad de la moda para reinterpretar estilos pasados asegura que los clásicos de los 80 continúen inspirando a nuevas generaciones de diseñadores y amantes de la moda.