El lino, tu mejor aliado para este verano: por qué nunca falla y cómo lucirlo con éxito

Con la llegada del buen tiempo toca hacer el cambio de armario. Además de donar y tirar la ropa que no nos ponemos, toca renovar o incluir alguna que otra prenda al armario. Y otro año más, el lino se corona como el tejido por excelencia de la estación más esperada del año.

El lino es uno de los tejidos más antiguos del mundo, se obtiene de la planta del lino a través de un complejo proceso de conversión en hilo. Entre todas las cualidades que lo caracterizan, existe un pequeño defecto, y es de la tendencia a la arruga debido a su nula elasticidad. Por ello, te recomendamos estirarlo una vez que lo laves y plancharlo con vapor a una temperatura baja.

Sin embargo, este defecto pasa desapercibido, pues sus ventajas y virtudes son muchas. El éxito del lino, entre otras cosas, se debe a su sensación de frescura y resistencia.

Este tejido está compuesto principalmente por celulosa, y gracias a sus resistentes fibras, solo absorbe un 20% de la humedad y siendo capaz de regular el calor correctamente, por lo que cuando le llega el agua o sudor lo evapora.

Getty Images

Por todo ello, si todavía no le has dado la oportunidad, es el momento perfecto. Pero, ¿dónde encontrarlo? La gran mayoría de las firmas incluyen este tipo de telas en sus colecciones de primavera-verano, por lo que no te resultará complicado encontrarlas.

Otra de las grandes cualidades de este tejido es su versatilidad, aunque pueda parecer, en un principio, que está destinada a ocasiones más informales o casuales, el lino puede aportar toda la elegancia que quieras darle. Desde una combinación para acudir al trabajo hasta un día de playa.

Getty Images

Los trajes siempre son una buena opción, pues con los accesorios puedes cambiarle totalmente el rollo al look. Con unas sandalias planas y un bolso de mimbre, estás perfecta para ir a tomar algo con tus amigas, y con unas sandalias de tacón, y un bolso mini, para ir a trabajar o tener una cita.

En el caso de que estés buscando algo más casual, acompañar el total look de lino con unas zapatillas, relajarán el conjunto sin quitarle ese toque 'arreglado'. Si en lo que estás pensando es en comodidad y frescura, cómprate unos pantalones blancos de lino y no te los quitarás en todo el verano, puesto que además podrás conjuntarlo con todo tu armario.

Getty Images

Y si eres atrevida y te gusta arriesgar o apostar por prendas más especiales, el lino cada vez aparece en más en distintos tipos de prendas y estilos, como faldas largas, monos, gorras, camisas, etc.