Zaida Cantera, tras dimitir como diputada del PSOE: "¿Qué querían que hiciera? ¿Barrer? Yo no he venido a eso"

Como cada domingo, Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo se sientan ante el micrófono para pronunciar la frase mágica: Arréglate que nos vamos. Esta vez, con una botella de agua encima para sobrellevar mejor la ola de calor. Sin embargo, y lejos de bajar la temperatura de la sala, ambas charlan sobre algunos de los temas más incandescentes de la actualidad con Zaida Cantera, exmilitar y exdiputada del PSOE.

Cruz Sánchez de Lara comienza presentando a la invitada de este episodio: "Es una gran maestra para mí, aprendí muchísimo con ella. Tiene mucha disciplina, un sentido del deber muy socrático, y un irse estupendo. Ha sido capaz de dejar dos instituciones que amaba, en las que se sentía muy cómoda y por las que tenía vocación". La vicepresidenta de EL ESPAÑOL se refiere al Ejército y al Congreso de los Diputados.

Exmilitar y expolítica

"Me estoy emocionando porque hablo sobre Zaida Cantera, que es exmilitar, pero no porque ella quiera", comenta Cruz Sánchez de Lara. "Querida Zaida, amiga. Ya sabes que te quiero". Cantera concisa: "Mutuo".

Tras los primeros intercambios, Charo Izquierdo recorre la vida de la invitada en tan solo un par de frases: "Fue muy joven campeona absoluta española de natación, estudió en la Academia Militar, está especializada en transmisiones y comunicaciones… y después de 17 años en el Ejército, un caso de acoso le obligó a dejarlo", afirma la directora de ENCLAVE ODS.

Lo cierto es que Zaida Cantera comenzó su carrera en la Academia General Militar, alcanzando el rango de Comandante del Ejército de Tierra. Sin embargo, dejó su puesto tras sufrir acoso sexual por parte de su superior, hecho que denunció ante el Juzgado Militar Central. Tras ello, cambió el uniforme por la cartera de diputada con el PSOE, pues es el cargo que ha ejercido desde el pasado 2015. Desde 2020, también es la presidenta de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

A día de hoy, y tras haber dejado su acta de diputada al término de la votación de la Ley de Amnistía, la exmilitar se está tomando un descanso para pensar en los próximos pasos: "Mi futuro es amplio, tanto como las posibilidades que hay en el mundo, no me cierro las puertas a nada".

Sobre los conflictos actuales

Charo Izquierdo pregunta a su entrevistada, experta en defensa, sobre los grandes conflictos que asolan el mundo hoy en día: Ucrania y Gaza.

Por un lado, sobre la invasión rusa, Zaida Cantera afirma que "los ucranianos tenían clarísimo que les iban a invadir tarde o temprano". Y explica: "Yo estaba en el comité de la OTAN con ese grupo especial, era vicepresidenta, y desde una visión naíf pensamos que Rusia no lo haría. Sin embargo, efectuó la invasión, provocando masacres como la de Buca o Mariupol".

"Lo de Gaza es distinto, no es una guerra, es un genocidio", dice convencida la exmilitar que, además, estuvo en la zona un par de meses antes del comienzo de la masacre. "Hamás es un grupo terrorista y hay que acabar con él. Lo que cometió fue un acto terrorista execrable. No se estaban defendiendo. Atacaron y cometieron una serie de crímenes terroristas atroces", apunta Cantera.

Además, afirma que el ejército de Israel es uno de los más cualificados tecnológicamente y con capacidad de "poder hacer bombardeos u operaciones más selectivas".

"De repente bombardea y mata a 200 personas, de las cuales muchas son niños e incluso hombres mayores que no tienen ningún arma en la mano y que están en zonas que se han declarado seguras", critica la exmilitar y expolítica.

La parte más 'frágil'

Tras hacer un repaso por la actualidad internacional, las tres han compartido un espacio de emoción e incluso intimidad entre ellas y con sus oyentes. Cruz Sánchez de Lara da pie a la creación de este ambiente empezando por el principio: cómo conoció a Zaida Cantera.

"Yo fui su abogada. Era un 8 de marzo cuando Zaida, en un programa de Jordi Évole al que yo no quería que fuera, contó lo que estaba pasando. Recuerdo temblar viéndola en la tele porque se estaba jugando mucho", narra la abogada.

Sin embargo, segundos después, Sánchez de Lara confiesa que, tras terminar el programa, llamó a Zaida y le dijo: "Estoy muy orgullosa porque lo has hecho muy bien. Esa es Zaida, la que se atreve con lo que a los demás nos da miedo".

Cruz Sánchez de Lara se refiere al caso de acoso que vivió Zaida en el Ejército."Estoy aquí por la gente que estaba a mi alrededor", ha afirmado, rotunda, la exmilitar. "Sí, te cuidaron mucho", termina Cruz con tono confidente.

Un mensaje para todas ellas

"A todas esas mujeres les diría que, aunque cueste, den un paso adelante. Pero que busquen compañía, que no se sientan solas, porque hay mucha gente que ahora mismo te acompaña y te ayuda", dice Zaida Cantera. "Que cojan todas las armas posibles que hay dentro de la ley".

Además, habla sobre su experiencia: "Cuando aquello pasa, intentas cargar sobre tus hombros toda la responsabilidad. Incluso te culpas porque la sociedad nos lo ha enseñado así a las mujeres", explica Zaida Cantera.

En su caso, vio cómo algunos de sus allegados se iban separando de su camino durante el proceso: "Cuando das pasos adelante ves que tus amigos se van diluyendo porque no quieren represalias". Y se refiere a Cruz Sánchez de Lara diciendo: "Acuérdate de las amenazas dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas para que no se escribiera el libro".

Mujeres uniformadas y protegidas

Zaida Cantera es una mujer fuerte, deportista, ha hecho yudo y kárate… "Mido 1,74 y no me considero una mujer débil. Nos están victimizando. El mayor estereotipo que tenemos que romper las mujeres es que somos víctimas por haberlo elegido. Dejemos de cuestionar continuamente si la víctima ha hecho algo para merecer lo que le ha ocurrido", manifiesta la exmilitar.

Además, habla de esta misma realidad en el ámbito militar, ya que, según ella, al Ejército todavía le queda mucho por mejorar en este aspecto: "Una de las espinas que todavía tengo clavada es que no hemos mejorado lo suficiente para que una mujer vestida de uniforme, y dentro de las Fuerzas Armadas, se sienta protegida a la hora de denunciar".

De hecho, Cantera afirma rotundamente que "es un fracaso como sociedad" el hecho de que las mujeres, cuando van a denunciar, tengan que poner en una balanza si puede o no hacerlo.

Errores en el Ejército

En el caso de Zaida Cantera, su agresor fue a la cárcel, aunque no se le condenó por un delito de acoso sexual, sino por un abuso de autoridad. ¿El motivo? Todavía no estaba tipificado en el Código Penal Militar.

"Creo que cometimos un error metiendo la tipificación del delito de acoso sexual por razón de género dentro del Código Penal Militar. No puede ser es que discriminemos a las mujeres vestidas de uniforme por el hecho de ir uniformadas. No es solo un delito de carácter militar", explica.

"No conozco a ninguna mujer que haya denunciado ante las Fuerzas Armadas que siga formando parte de ellas"

De esta manera, la experta en defensa argumenta que en la justicia militar se sigue discriminando a las mujeres: "Debería llevarse al ámbito civil porque yo, como mujer, no me diferencio en nada de vosotras", le dice a sus interlocutoras. Y termina: "La violencia que yo sufro, la sufro por ser mujer y no por ser militar".

Del Ejército al Congreso

Como apunta Cruz Sánchez de Lara, a Zaida "siempre le ha ido la marcha", por lo que dejó a un lado la disciplina del Ejército y se pasó a la disciplina del partido. Sin embargo, el pasado 30 de mayo renunció a su acta de diputada del PSOE tras la votación de la Ley de Amnistía.

"Me he ido porque veía que no era capaz. No voy a criticar ni a valorar lo que han decidido. Yo asumo las decisiones y han decidido que lo lleve otra persona. Perfecto", ha declarado la exdiputada. "Lo que entro a valorar es lo que a mí me quedaba el campo de aplicación. ¿Qué querían que hiciera? ¿Barrer? Yo no he venido a barrer".

Tras estas palabras de Zaida Cantera, Cruz Sánchez de Lara declara: "Qué importante es que todavía tengamos a gente en la política que digan: 'No me gusta lo que tengo que hacer. Me voy'. Al final, es fundamental dar ejemplos de que en los sitios solo hay que estar si sientes que estás dando el 100% de lo que tú eres".

Y, con la reflexión anteriormente comentada, el episodio de Arréglate que nos vamos llega a su fin y la vicepresidenta de EL ESPAÑOL cierra la jornada con una despedida personal: "Te deseo lo mejor en este break que te has tomado para pensar. Creo que es muy inteligente parar a pensar qué quiere ser una de mayor después de haber hecho un trabajo impecable en el Ejército y la política con esa labor intachable que tienes. Yo sé que no es momento de hablar mucho, pero te agradecemos que hayas compartido este ratito con Charo y conmigo".