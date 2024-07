La directora de Magas, Ana Núñez-Milara: "Apuesto por un liderazgo honesto, no 'marketiniano'"

Magas tiene nueva directora... ¡Y qué mejor ocasión que Arréglate que nos vamos para conocerla! La periodista Ana Núñez-Milara se ha sentado frente a los micrófonos del pódcast protagonizado por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. En él, la nueva directora de Magas ha hecho un repaso por su trayectoria profesional, ha contado alguno de sus secretos sin confesar y mucho más.

Además, Núñez-Milara ha explicado las líneas a seguir y los futuros proyectos que llevará a cabo el vertical de EL ESPAÑOL dedicado a la mujer. "La clave es que el liderazgo femenino se entienda de manera honesta", ha declarado la periodista. Esto y mucho más en Arréglate que nos vamos.

En este episodio del pódcast, las tres de EL ESPAÑOL se han mostrado más naturales que nunca y hasta han confesado algunas de sus manías. De hecho, Ana Núñez-Milara ha comenzado diciendo que siempre ha necesitado "tener una libreta y un bolígrafo delante". "¡Y yo mi iPad!, se ha apresurado a decir Charo Izquierdo.

"Suelo pintar mi libreta en línea recta, lo que denota un carácter rígido y metódico", confiesa la nueva directora de Magas. Sin embargo, eso solo ha sido el principio de una larga charla. Desde sus inicios, Ana Núñez-Milara se ha presentado ante la comunidad de Magas.

Núñez-Milara, una mujer líder

Sus orígenes no fueron en la prensa. Estuvo dos años en la radio y, tras ello, ha confesado tener "la sensación de que todas las personas que pasan por ese medio se quedan con la espinita clavada para continuar allí". Sin embargo, Núñez Milara quería ser periodista de investigación.

"La comunidad internacional siempre me ha llamado la atención, quería informarme de los países de fuera y vivir la experiencia", ha continuado contando. Y, precisamente, así es como aterrizó en Bruselas, justo en el año de la presidencia española del Consejo Europeo.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, junto a Ana Núñez Milara, directora de Magas, y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS. Esteban Palazuelos

"Llegué a una de las capitales más complicadas de cubrir. Yo tenía la idea de quedarme seis meses, pero estalló la primera crisis de deuda soberana en Grecia", explica la periodista. Tiempo después, sonó su teléfono al recibir una llamada de Telecinco: la cadena quería que sustituyese a una compañera.

"Tuve que hacer el directo sin haber hecho uno nunca antes y fue un poco abrupto porque falló la conexión", ha explicado Núñez-Milara. A pesar de las dificultades, ese directo fue el primero de muchos, pues después se mantuvo en la capital europea 11 años más cubriendo la crisis económica, migratoria, el Brexit, Puigdemont y otros muchos sucesos.

Después, fue directora de Yo Dona hasta llegar a Magas, como ha recordado Cruz Sánchez de Lara, "debido a la maternidad de Aránzazu García". Ahora, la periodista tiene decenas de proyectos en mente para este vertical de EL ESPAÑOL.

"Afianzar el liderazgo de Magas"

En el pódcast Arréglate que nos vamos, Ana Núñez-Milara ha dado a conocer las líneas que seguirá como cabeza visible de Magas. A la pregunta de Charo Izquierdo: "Bueno, Ana, cuéntanos cómo te sientes en Magas", la nueva directora se ha sincerado de la siguiente manera: "¡Cuánta responsabilidad!".

Ana Núñez-Milara: "Es un honor. Magas es un proyecto que tiene tantas aristas, y que está despegando, así que creo que será un bombazo"

"Podemos evolucionar por la senda que ya se ha marcado desde el inicio porque tiene un carácter muy claro. Me encanta el liderazgo honesto. En mi etapa de Yo Dona me he dado cuenta de que hay mucha gente que promulga un liderazgo femenino que no parece sincero. Quiero que nosotras nos demos un espacio abierto para apoyarnos. Todas las que estamos aquí hemos pasado por fases duras y eso nos permite tener una empatía que queremos demostrar hacia fuera. Para mí es fundamental que el liderazgo femenino se entienda de una manera honesta", ha afirmado Ana Núñez-Milara.

Por su parte, Cruz Sánchez de Lara ha respondido lo siguiente: "Esas personas a las que tú te refieres no creo que ejerzan el liderazgo, sino la autoridad que tienen desde su puesto. Creo que el liderazgo es emocionar a la gente para que se sume a lo que quieres hacer".

Y ha añadido: "Estoy muy contenta con que estés con nosotras, Ana. Lo que queremos vender es que somos nosotras mismas y tenemos muchas ganas de hacer cosas, y de que a todo el mundo le vaya bien".

Cruz Sánchez de Lara: "Creo que Ana se pensaba que venía a Magas a conducir un 600, pero siente que tiene un Lamborghini"

Además, Ana Núñez-Milara ha puesto en valor el gran equipo con el que cuenta en Magas: "Es un equipo que tiene unas ganas increíbles y me siento muy cómoda", ha comentado la periodista. "Magas es una verdadera familia, es una comunidad".

Moda, literatura e intimidad

En el pódcast Arréglate que nos vamos también ha habido tiempo para las anécdotas, las risas y el esparcimiento. Las tres mujeres han charlado, entre otras cosas, sobre moda: "Me gusta mucho vestir de negro. Es algo personal. Un día en el colegio tenía una exposición delante de la clase y llevaba una camiseta blanca. Le acabé pidiendo a una amiga una negra porque no me sentía lo suficientemente segura. Es el color más sencillo, más elegante, más fácil de combinar y más difícil de errar", ha comentado la nueva directora de Magas.

Cruz Sánchez de Lara ha reafirmado su idea: "El negro es el color del poder: las sotanas, las togas de los jueces… Todos los uniformes de poder a lo largo de la historia han sido negros. Con el negro vas siempre segura y bien".

Además, entre confesión y confesión, Núñez-Milara ha asegurado que su diseñador de referencia es Giorgio Armani: "Tuvimos una entrevista y me dio mucha ternura. ¡Tiene 90 años! Es eterno, sabes que aciertas siempre"

En cuanto a buena literatura, 100 años de soledad es el primer libro que viene a la mente de Núñez-Milara: "Lo terminé y me puse de pie, como si fuera una función, a aplaudir. No existirá ninguna obra maestra en la tierra como esa".

Arréglate que nos vamos con Ana Núñez-Milara Esteban Palazuelos

Por último, este pódcast también ha dejado momentos para la emotividad, como el instante que Cruz Sánchez de Lara ha dedicado a la madre de Ana: "Era una mujer fantástica y maravillosa. En la primera edición de los premios Maga de Magas, cuando Ana recibió el galardón, ella estaba tan contenta y orgullosa de ver a su hija allí. Yo siempre tuve conexión con tu madre. Creo que se fiaba de mí".

"Mi madre siempre me decía que me fiara de ti. Y eso lo decía de muy poca gente", comentaba Ana Núñez-Milara.

"Cuando conocí a tu madre tuve una conexión muy especial con ella. Le prometí que algún día trabajaría con su hija", termina Sánchez de Lara.

Y así, y con manifiestas ganas de que llegue el mes de septiembre para poner el marcha todos los proyectos que tienen en mente, se han despedido estas tres mujeres de un episodio más de Arréglate que nos vamos, el pódcast de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.