Soft crop: el novedoso corte de pelo que arrasa en España este verano y rejuvenece cualquier tipo de rostro

Apostar por un cambio de look en verano es algo muy habitual. Queremos dar un estilo diferente a nuestra melena para que, al llegar las altas temperaturas, no nos moleste sin que pierda el estilo que buscamos. No obstante, no siempre acertamos con el corte de pelo o no encontramos aquel que nos encaje perfectamente y que, además, rejuvenezca el rostro inmediatamente.

Una imagen más fresca, jovial y que ello no implique estar todos los días arreglándotelo para mostrar su mejor cara, es la mejor opción. La última tendencia que reúne todos esos requisitos ya se llevó en las pasarelas de medio mundo en la década de los 90 y, como pasa con las mejores modas, vuelve a ser novedad en todos los salones de belleza españoles.

Se trata de una versión mejorada del pelo corto que renace bajo el nombre de soft crop. La top model Linda Evangelista ya lo llevo hace unos años, adaptándolo a sus facciones sin cortar demasiado su melena, lo que aportaba a su rostro un favorecedor y versátil resultado.

Mujer con el pelo corto y desfilado. iStock

Es un corte de pelo que queda genial a mujeres con un cabello sin demasiado movimiento, fino y con poco volumen. Combinando estratégicos mechones que se esparcen hacia los lados y la frente, el soft crop aporta armonía y dulzura a las caras, rejuveneciéndolas al instante.

Se trata de una de las alternativas más refrescantes y favorecedoras para este verano si estás buscando un cambio de look rompedor, que resalte tus mejores facciones. Ve pidiendo cita en tu salón de belleza de confianza, que tienes aquí el corte de pelo que estabas esperando.

Qué es el soft crop

Este corte de cabello está caracterizado por aportar líneas suaves y desfiladas al look. El estilo fresco, a la par que sofisticado, lo ha convertido en una de las tendencias más potentes para este verano 2024.

Se presenta como una versión al corte de pelo corto clásico, mezclando el estilo bob francés y el pixie, aunque reinterpretando y suavizando las líneas y bordes. Esto consigue que, a través de las capas, sutiles y perfiladas, el cabello adopte movimiento y volumen.

Mujer frente al espejo en la peluquería. iStock

La textura es un elemento fundamental en el soft crop. El profesional de peluquería desfila los mechones de cabello con una técnica muy trabajada, incluso con navaja, consiguiendo un efecto despeinado, pero elegante, muy favorecedor.

Beneficios del soft crop

Es un corte realmente versátil, aunque de primeras pueda resultar que favorece tan solo a unas pocas mujeres. Las líneas suaves de este look y la textura que se consigue con él, hacen posible que se lleve liso u ondulado, sin necesidad de que se tenga que peinar constantemente, perfecto para salir y entrar del agua constantemente en verano.

Además, el soft crop no necesita ser constantemente retocado, por lo que mantenerlo te costará realmente poco. Otro de los grandes requisitos para un look fresco y apto para un verano repleto de planes y viajes.

La cantante Katy Perry en una presentación. Getty Images

Lo mejor de todo es el efecto rejuvenecedor instantáneo que consigue. Este corte consigue adaptarse perfectamente a las facciones del rostro, potenciando lo mejor de él.

Múltiples celebrities han caído rendidas a este tipo de look. Emilia Clarke o Michelle Williams, son algunas de las más reconocidas, pero también otras del panorama nacional como Inma Cuesta o Paz Vega. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a seguir la tendencia en peluquería que arrasará en el verano de 2024?