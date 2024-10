Unicaja vs. Hiopos Lleida | A por la tercera victoria

El Unicaja, líder de la Liga Endesa con dos victorias, recibe este sábado al Hiopos Lleida, un equipo recién ascendido que tratará de dar la sorpresa en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y conseguir su primera victoria de la temporada ante un rival en racha que lleva nueve victorias consecutivas, el mejor arranque de su historia.



El conjunto cajista, con dos títulos conseguidos, la Copa Intercontinental y la Supercopa, podría continuar la estela de triunfos en un partido en el que es claro favorito ante su público.



Existe bastante diferencia entre uno y otro equipo, pero el Unicaja, que gana porque quizás sea el conjunto que mejor forma presenta al haber empezado la pretemporada mucho antes, tiene bastante respeto al Hiopos Lleida, que en su primera experiencia en la máxima categoría ha dejado buenas sensaciones, aunque todavía no ha ganado.





La gran intensidad mostrada por el conjunto ilerdense en estos primeros compases tiene su reflejo en el apartado estadístico, donde son líderes de la Liga Endesa en recuperaciones (12 por partido), terceros en rebotes totales (40), y quintos en rebotes ofensivos (14), triples anotados (9,5) y tiros libres anotados (19).



El enfrentamiento será el primero entre el Unicaja y el Hiopos Lleida, aunque este club fundado en 2012 bajo la denominación de Força Lleida debuta en la máxima categoría del baloncesto español y no es el primer equipo de Lérida que juega ante el conjunto cajista.



Durante cuatro temporadas, de 2001 a 2005, militó en la ACB el CE Lleida Basquetbol, también conocido como Caprabo Lleida o Plus Pujol Lleida, que alcanzó su mejor clasificación en la temporada 2001-02, cuando disputó los cuartos de final del play off y terminó octavo.



El base del Unicaja Alberto Díaz continuará de baja por una lesión en el aductor, como ocurrió en los encuentro del pasada jornada de la Liga Endesa ante el Covirán Granada y de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) frente al King Szczecin polaco.

En su comparecencia en la Sala de prensa del Martín Carpena este viernes, Ibon Navarro ha indicado cómo se encuentra la plantilla, en especial Alberto Díaz, ausente por una lesión en el adductor de la pierna izquierda en los dos últimos encuentros: "Ayer tuvimos una sesión regenerativa, Alberto Díaz hizo todo el trabajo. Ahora tenemos un entrenamiento y vamos a ver, teniendo en cuenta que luego tendremos una semana entera para terminar de ajustar cosas y poner a la gente más a punto, veremos. Vamos a ver cómo está él hoy y cómo está el resto, sobre todo con atención a David Kravish y Killian Tillie, que tenían algún problemilla. Después con eso tomaremos alguna decisión, pero en principio, si todo está bien, guardaremos a Alberto, a no ser que haya alguien que esté peor que él".

El técnico vitoriano ha alertado sobre la peligrosidad del Hiopos Lleida, un rival que pese a presentar un balance de 0-2 en Liga Endesa ha competido a un alto nivel: “Vamos a poner dos asteriscos a esas dos derrotas. El primero que pierden en Zaragoza es en la prórroga, cuando tienen el partido muy controlado… creo que ahí la expulsión de Porfi Fisac cambio mucho la dinámica del partido. Y el día frente al Barça, es verdad que están 16-17 puntos abajo a falta de muy poco tiempo, pero es un equipo que, por su forma de jugar, puede encajar y meter parciales muy grandes en poco tiempo. Ese 0-2 va con asterisco, porque bien podría haber sido un 1-1 o incluso un 2-0”.

Sobre su homólogo en el banquillo rival, Gerard Encuentra, ha apuntado Navarro que "no me he enfrentado nunca a él, pero sí que el año pasado le seguí mucho en la LEB. Es un entrenador joven, muy atrevido, valiente, hace jugar a sus equipos. Me parece un reto para su baloncesto tener una plantilla con tantos jugadores con mucha experiencia, pero creo que eso es bueno porque le va a venir muy bien tener jugadores con esa veteranía en una liga como ésta desde la posición de la que ellos parten. Es un equipo totalmente nuevo, creo que solamente mantienen un jugador del año pasado".

"El otro día le comentaba a la gente del staff que es verdad que son solo dos jornadas, pero entre lo que les hemos visto de pretemporada y estos dos primeros partidos de liga regular tienen unos números estadísticos muy semejantes a los nuestros en el primer año. Son un equipo que quiere correr siempre, incluso después de canasta; muy agresivo en el rebote de ataque; que no le importa perder balones si es a campo abierto; prácticamente el 48% de tus tiros son de tres puntos, siendo el equipo que más tiros libera por partido, con hasta 15… y si tienen un buen tiro en el segundo 4, lo va a coger. El Hiopos Lleida puede meter o encajar parciales grandes en muy poco tiempo y eso, especialmente para este partido y por cómo estamos nosotros, les hace tremendamente peligrosos para nosotros porque no va a parar y que a correr no tiene ningún problema en competir con nosotros, por lo cual puede ser un partido bonito para el espectador. Son de los mejores equipos en rebote de ataque hasta ahora, mientras que nosotros somos de los mejores, sino el mejor, en el defensivo, por lo que ahí puede venir una batalla importante para ver quién puede controlar el ritmo del partido", ha concluido Ibon Navarro.