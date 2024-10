BM Costa del Sol vs. Cassa Rurale Pontinia | A la siguiente ronda se va por Antequera BM Costa del Sol

Antequera volverá a ser la casa del Costa del Sol Málaga. Este sábado, a las 19:00 horas, volverá a disfrutar de Europa. El Fernando Argüelles acoge la vuelta de la eliminatoria de segunda ronda de la EHF European Cup. Una diferencia de siete goles (25-32) defiende el equipo de Suso Gallardo frente al ASD Handball Cassa Rurale Pontinia de la ida en Italia. En la ciudad de Los Dólmenes tratará de cerrar un pase que es asunto capital.

Las panteras buscan seguir creciendo y dar un paso más en Europa. Recuperan con respecto al primer choque, a Estela Doiro, que ya estuvo en la victoria intersemanal en la Liga Guerreras Iberdrola (de la que ahora es líder con un encuentro más disputado) frente al Caja Rural Aula Valladolid en Carranque. No estarán Silvia Arderius, Eli Cesáreo, Marta Regordán y Alice Fernandes.

"Es verdad que tenemos un +7, pero nos costó mucho en Italia sacar esa renta. Es un equipo bien trabajado, que tiene una gran primera línea y que tienen una grandísima pivote. Si no estamos bien ajustadas en defensa sufriremos como en la primera parte en Pontinia", asegura el entrenador, que no quiere relajación en su plantilla: "Hay que pensar que el partido empieza 0-0, no jugar con el marcador y hacernos fuertes en defensa. Si conseguimos cerrar esas líneas de pase con pivote podremos correr y certificar el pase".

Un objetivo claro del club, que quiere seguir avanzando escalones en la EHF European Cup. El primer partido en casa del regreso de esta competición a Málaga será en el Fernando Argüelles, donde además contará, para la ocasión, con el respaldo del Grupo Sancho Melero. Un choque para defender el zurrón que se trajo de Italia y sellar un billete a la siguiente ronda. El Costa del Sol Málaga anhela volver a hacer disfrutar a Antequera.