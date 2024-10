El CD Estepona vs. Málaga CF, sin televisión: cómo y dónde seguir en directo CD Estepona

Los aficionados que quieran ver el derbi malagueño de la Copa del Rey entre el CD Estepona y el Málaga CF este jueves a partir de las 21:00 horas tendrán que acudir obligatoriamente a presenciarlo in situ al Estadio Municipal de La Línea de la Concepción, en el provincia de Cádiz, ya que ningún operador retransmitirá en directo el partido. Peor sí podrán seguirlo de manera on line a través de EL ESPAÑOL de Málaga, que contará en directo lo que ocurra en el estadio gaditano.

Se da el mismo caso que en muchos partidos en los que no hay equipos de Primera División implicados y que no se podrán seguir en directo más allá de las retransmisiones on line y las clásicas noches de transistor.

No se ha encontrado ningún operador que retransmita este partido, como sí ocurrió por ejemplo para el partido de similares características entre el Real Jaén (Tercera División) y el Cádiz CF (Segunda División), que la noche del pasado martes se pudo ver a través de Canal Sur.

El derbi malagueño se disputará paradójicamente en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción debido a unas inoportunas obras de remodelación en estadio Muñoz Pérez de Estepona.

Existía la posibilidad de que se jugase en La Rosaleda, como ofreció el Málaga al Estepona, pero el coste de abrir el estadio de Martiricos para un partido de fútbol -unos 60.000 euros- hizo que el conjunto local desechara de primeras esa opción y se decantase por el estadio linense, recién inaugurado el pasado mes de agosto y en el que el Málaga se midió al Córdoba durante la pretemporada.

Todavía quedan muchas entradas libres que se podrán adquirir tanto en taquilla como de forma on line con unos precios que oscilan entre los 15 y los 30 euros.