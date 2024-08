Loren sobre la búsqueda de un delantero: "Estamos todos en el mismo caladero"

No hay otra prioridad en las oficinas de La Rosaleda que la búsqueda de un delantero. La dirección deportiva está centrada en lo que "estamos todos", que es reforzar la posición de 'nueve' con un jugador que complemente a los dos puntas que ya hay en la plantilla del Málaga CF, Baturina y Dioni. Pero la empresa no parece que vaya a ser asequible y todo apunta que habrá que esperar hasta el final del mercado para que aterrice el ansiado delantero en Martiricos.

Así lo dejó Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, en la presentación del cuarto fichaje de esta temporada, Julen Lobete, en la sala de prensa 'Juan Cortés' del estadio La Rosaleda este miércoles.

Cuestionado sobre los movimientos en los que está inmerso el Málaga CF en lo que queda de mercado, Loren fue bastante explícito: "Estamos centrados en lo que está el 90% de los equipos, un delantero, pero estamos todos en el mismo caladero".

"Ya hay dos delanteros" y se busca añadir "complementos" para que "haya competencia. Queremos complementar la posición de arriba", incidió el dirigente vasco.

Por lo demás, Loren apuntó que no se van "a hacer cosas" que no se perciban que le den "un plus" al equipo.

El futuro de Juan Hernández, en el aire

Loren habló también de la situación de Juan Herández, que no ha contado en la pretemporada para Sergio Pellicer pero que hasta ahora es "un jugador más de la plantilla". Pero reconoce que se ha hablado tanto con el futbolista como con el representante por si sale alguna opción que interese a ambas partes y pueda encontrar lejos de La Rosaleda los minutos que no pudo tener la temporada pasada. "Si se tiene que quedar se quedará. Valoraremos cuál es la decisión final", dijo Loren de un jugador que está plenamente "integrado" en la dinámica del equipo. "La temporadas es muy larga, son 42 partidos más la Copa", dejó caer.