La "humildad" como base del nuevo proyecto del Málaga CF

Una rebaja de la euforia. Es lo que se pretende desde el Málaga CF después del subidón que ha supuesto el ascenso. Mensajes como humildad o proyecto son los que salen desde el club, conscientes de lo que ocurrió la última vez que se dispararon las expectativas y también de la realidad económica del equipo, con parte en desventaja con respecto a muchos equipos en Segunda División.

Eso es lo que transmitieron tanto Sergio Pellicer como Loren Juarros en la rueda de prensa que ofrecieron este miércoles para anunciar la renovación del técnico de Nules por dos temporadas con el Málaga CF.

Pellicer, que primero aclaró que afronta este reto con la "ilusión de un debutante", pidió tener los pies en el suelo, porque esta es una "categoría muy complicada. La competición nos va a marcar dónde tenemos que estar. Pero lo primero está claro, que es asentarse y después dar pasos hacia adelante y luego ser ambiciosos. Pero tenemos que tener los pies en el suelo porque cada partido es un contexto diferente. La categoría va a ser la más difícil por los rivales que hay. Aunque sólo hayamos estado un año fuera, somos nuevos".

El entrenador malaguista pidió no generar "falsas expectativas". "Ya se hablaba de ascenso el año pasado y se acabó descendiendo. Tenemos que ser muy claros. Somos recién llegados a la categoría. Con humildad y ambición, pero tenemos que ser muy claros en la situación en la que estamos. No quiero poner etiquetas de objetivos" sostenía un Pellicer que sí dejaba claro que es un reto "muy bonito" para que el no sirve lo de la pasada temporada, porque el rendimiento se actualiza.

"Hay que trabajar con muchísima humildad y con muchísima unión desde todos los estamentos", insistía Pellicer al respecto de los objetivos. Para conseguirlo, Pellicer pedía la unión para "no ser nosotros nuestros mayores enemigos", pidiendo entender el "contexto" en el que estará el Málaga.

"El objetivo es competir al máximo, pero no cometamos el error de hace dos años, saquemos a un jugador y que diga que vamos a ascender. No, por favor. Perdón por ser tan transparente, pero tiene que ser así. A partir de ahí, somos el Málaga y tenemos que ser muy ambiciosos porque esta afición se lo merece todo".

En la misma línea fue Loren Juarros, que situó como objetivo para esta temporada "consolidar un proyecto que nos ha dado resultado. El año pasado teníais las mismas dudas. Hoy estamos en otra situación mejor. Creo en la continuidad de las cosas. Lo he vivido como futbolista y director deportivo. Si le das confianza y continuidad, acabas consiguiendo resultado. Entramos en una categoría que somos nuevos y vamos a tener que sufrir. Creo que tenemos un equipo humano y no hubiera salido adelante si no hubiera sido un grupo humano fantástico y profesional".

Incidió por ahí Loren, que ironizaba con los medios de comunicación. "Os encanta hablar del objetivo", que será "seguir creciendo y creando club. Estabilizando al equipo en esta categoría y que cada semana seamos mejor equipo. Tenemos que consolidar este modelo y proyecto. Con toda la ambición de ganar cada partido, pero con la máxima humildad".

También bajó el suflé a principios de semana con respecto a las aspiraciones blanquiazules, que serán las del Málaga de la humildad.