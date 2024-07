El Rey León busca en Málaga nuevos talentos: "En la ESAD hay un nivel altísimo, tenemos exalumnos en el musical"

Si en los próximos meses va a ver el musical de El Rey León en Madrid y nota un acento malagueño en algunos de los personajes, que no le extrañe. El popular espectáculo ha estado este miércoles en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga buscando nuevos talentos para su show de la mano de la compañía Stage Entertainment.

Aunque finalmente solo audicionaron 79 perfiles, más de 200 actores procedentes de diferentes puntos de España, e incluso del mundo, se inscribieron al castin de este musical que ya han visto más de seis millones de personas. Según Sergi Cuenca y Zenón Recalde, director musical residente y director residente del espectáculo, la clave del éxito de esta obra es “todo su conjunto”.

“Una partitura magnífica, una gran puesta en escena, un vestuario, unas luces y una historia que conmueve a gente de todas las edades. Es una historia muy humana narrada con animales y la película de animación es la más exitosa de la historia porque llega a todos”, expresó Sergi a EL ESPAÑOL de Málaga, mientras que Zenón añadió que se trata de una puesta en escena “muy original” que ha testeado el paso del tiempo porque realmente se estrenó en 1997 en Broadway”. “Trabajar para el Rey León es maravilloso para nosotros, es un éxito sin precedentes”, comentaron.

Aspecto de la ESAD este miércoles. A.R

Desde bien temprano, decenas de jóvenes ya calentaban voces en uno de los pasillos de la ESAD, que estaba completamente vacía ante las vacaciones de sus estudiantes. Una joven practicaba agudos en una esquina, mientras que otro repasaba la letra de las dos canciones que les han pedido que preparen. Así, en el aula de calentamiento, una también hacía burbujas con una pajita para preparar la garganta antes de la audición.

Coco Evers fue una de las primeras actrices que llegó a la ESAD. Se define como “medio alemana y medio holandesa” y estudió precisamente en la ESAD de Málaga; hace dos años se graduó en teatro musical. No es la primera vez que audiciona para un musical, pero por lo general siempre había tenido que hacerlo en Madrid. “Nos ha hecho ilusión que sean ellos los que vengan a casa, dejarte el dinero en el tren y en el bus para que al final te digan no es complicado”, lamentó la joven.

Coco Evers. Alba Rosado

En su caso, siempre quiso ser cantante, pero acceder a la carrera le llevó a descubrir que realmente lleva dentro también eso de ser actriz. “También quería ser criminóloga, me costó un poco ubicarme”, confesó entre risas. Adora el papel de Timón, aunque sea masculino. "Me parece muy gracioso y me encantaría hacerlo, aunque no sé si les cuadraría. Yo con ser cover o swing me conformo", contaba Coco, que se enfrenta a días tan importantes como el de un castin inicial "riéndose de todo".

Carlos Alberto. Alba Rosado

Misma filosofía gasta Carlos Alberto, natural de Mallorca, ha viajado desde Madrid hasta Málaga solo por este castin. "Lo peor que te pueden decir es un no; pero bueno, es lo que tiene esto; me avisaron hace una semana y eso se ha notado en el precio de los vuelos", explicaba este amante del mundo Disney, que sueña con formar parte de algunos de sus musicales en los próximos años. "Si hicieran Hércules, por ejemplo, me encantaría formar parte", añadió.

Carlos Alberto también adora el personaje de Timón, que es el más español y por qué no decir andaluz de la obra. "Se pone hasta a cantar sevillanas", apuntó. "Los protagonistas deben estar racializados, entonces me quedo con lo que sobra. A mí me vale Timón, Zazú, lo que me echen", aseguró.

Los protagonistas de la sala de casting, Sergi y Zenón y su pianista. Alba Rosado

Sin embargo, desde El Rey León no buscaban en Málaga un perfil para un personaje en concreto, sino "un artista 360". "En esta obra hay perfiles muy étnicos como Mufasa, Nala o Rafiki. Rafiki, en concreto, es sudafricana, pero un cover puede ser perfectamente una latina o española de tez morena. Hay muchos perfiles que pueden ser caucásicos o incluso andaluces, como Timón. Aunque sí que es cierto que hacemos hincapié en esos perfiles racializados aunque no sea un determinante", explicaron Sergi y Zenón, que forman ya un gran equipo de castin tras años trabajando juntos.

Tampoco se centran en la experiencia de la persona que se presente a las audiciones. Ambos aseguran que en el musical hay personas que se han estrenado por la puerta grande porque tenían "una chispa especial". Entre las candidatas de Málaga, había, por ejemplo, una chica de apenas 18 años que acaba de terminar Bachillerato en ESAEM y que soñaba con ser la pequeña Nala. El primer musical que había visto en su vida fue, precisamente, El Rey León. "Aquí todo el mundo es bienvenido", sentenció Sergi.

Una de las benjaminas del casting. Alba Rosado

Que hayan venido a Málaga a buscar talentos no es casualidad, de hecho, según el director musical residente, "era una tarea pendiente". "El nivel de Málaga es muy alto, lo vemos por gente que viene a audicionar de aquí cuando hemos abierto alguna convocatoria en Madrid e incluso tenemos exalumnos de la ESAD en nuestro musical. Es una escuela que saca gente con mucho nivel", aseveró. Entre ellos, el actor malagueño Pepe Nájera, quien actualmente es cover de Zazú y Timón en el musical.

Otra de las aspirantes es Paula, también estudiante de la ESAD, que celebraba que el castin fuera en la escuela porque se sentía "como en casa". "Aquí me conozco todos los recovecos, así estoy menos nerviosa", anunciaba. En su caso, ama los perfiles de las hienas, Nala y Rafiki. "Me presenté una vez con la canción de Nala, no entré, pero fue una gran experiencia. A lo largo de mi vida he visto varias veces este musical que me ha marcado en determinadas épocas", pronunció.

Juan Acedo. A.R

Juan Acedo, actor malagueño recién graduado en la ESAD, también fue uno de los más tempraneros del castin. Tranquilo, pero algo dudoso, pues no sabía muy bien qué le iban a pedir, se había preparado el tema del rey Herodes, del musical de Jesucristo Superstar, y What If, del de la Familia Adams. "Estrenarme en El Rey León sería una locura; cuando empecé a estudiar hice una versión de El Rey León e hice de Simba, que ya creo que no puedo hacerlo, he crecido un poco... Aunque tampoco me veo de Mufasa, mido 1,70", contaba con gracia este joven, que aunque tiene como sueño ser Timón, se conforma con formar parte del elenco, sea cual sea su puesto.

Pero en unas audiciones no son solo protagonistas los aspirantes a los papeles, también sus familias. Los padres y una amiga de Pilar, una candidata cordobesa, aguardaban nerviosos a las puertas de la ESAD. Cada vez que salía un joven por la puerta, miraban con atención ante la posibilidad de que fuera ella.

La familia cordobesa. Alba Rosado

"Nosotros estamos con ella al máximo, hemos venido de Córdoba a Málaga acompañándola, pero iríamos hasta donde hiciera falta", contaba su madre con una gran sonrisa, orgullosa de su hija, que reside en Madrid, donde ha hecho algunos musicales como el de Encanto o Qué festín en el Teatro Pio XXI. "Desde que la avisaron se ha tirado todos los días llorando, para ella es un regalo que la hayan elegido y estar aquí entre tanta gente; además, había venido unos días a Córdoba y han coincidido los tiempos", expresaba la familia, que espera que su "pequeñita y dulce niña" se convierta en una adorable leona como Nala la próxima temporada del musical del Lope de Vega de la Gran Vía de Madrid.