Habrá lleno en La Rosaleda para el Málaga CF vs. Celta B: todo vendido

Todo el papel está vendido. Será una tarde grande en La Rosaleda, que estará hasta la bandera para la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División que enfrentarán al Málaga CF y el Celta Fortuna. Era esperado, pero la comunicación por parte del club no llegó hasta primeras horas de la tarde de este viernes. 'Entradas agotadas. Sold out', rezaba una imagen publicada en las redes sociales de la entidad.

El Málaga CF se medirá al filial del Celta este sábado a partir de las 19:30 horas en el estadio de La Rosaleda el partido de vuelta para intentar acceder a la final por el ascenso tras empatar a dos goles en la ida disputada en Balaídos hace una semana.

La venta de entradas ha tenido varias fases o niveles. Primer se abrió un plazo de 48 horas para que los socios del Málaga compraran entradas. En paralelo, los abonados que habían acudido a cinco o menos partidos durante toda la temporada tendría que hacer efectiva la retirada de su entrada hasta 72 horas antes del partido.

Una vez transcurrido ese plazo, el jueves a las 12:00 horas, se pusieron a la venta 1.200 entradas que había disponibles para la cita, suma de las que devolvió el Celta y de las que no retiraron los abonados que no había acudido al estadio en cinco o menos partidos. Los que había ido a seis o más no tenían que hacer nada.

Es el cuarto 'No hay billetes' de la temporada tras el de los partidos contra el Real Madrid Castilla, UD Ibiza y Ceuta. En esos casos, el estadio no se llenó, pero se superaron las 25.000 personas. El récord está en los 26.130 malaguistas que fueron al partido contra el Ibiza.

En definitiva, todo el papel está vendido, la guinda a una semana en la que se ha ido preparando el partido en lo deportivo y en lo emocional. La afición ha preparado un recibimiento dos horas antes del partido al autobús del equipo en la avenida de La Palmilla (17:30 horas). Después habrá un corteo convocado por la Grada de animación desde la barriada de La Roca hasta el estadio. Además, se ha puesto en marcha la campaña 'Ponte la blanquiazul'.

El Málaga ha ido publicando en sus redes el apoyo de muchos pueblos de la provincia recibido durante toda la semana, con banderas malaguistas colgadas en muchos ayuntamientos. Además, muchos malaguistas han colgado las banderas en sus balcones y las han publicado en al red social X con el hasgtag #LoVanAHacer, aunque desde el club también se promovió el #MálagaPorBandera.

También se ha organizado un mosaico en la grada para la salida de los equipos.

El malaguismo ha respondido, con creces. Es la hora de los jugadores.