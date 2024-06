El Málaga CF encara la vuelta con una duda y a lomos de su afición

La Rosaleda será una caldera, a todos los niveles, este sábado a partir de las 19:30 horas cuando arranque el Málaga CF vs. Celta Fortuna de la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda División tras el 2-2 de la ida. A los blanquiazules les vale el empate incluso después de la prórroga para estar en la finalísima, pero confiarlo todo a la igualada es un arma de doble filo, porque el filial celeste es un ciclón en ataque, como lleva demostrando toda la temporada y como comprobó y sufrió el Málaga en sus carnes el pasado sábado en Balaídos.

El conjunto blanquiazul llega con la duda de uno de sus jugadores franquicias y será aupado por los suyos con un recibimiento que se espera sea de los que quedan en la retina de los aficionados. Pellicer cree que su equipo no debe especular e ir a por el encuentro desde el principio.

Roberto, entre algodones

El hombre gol de este Málaga, autor del segundo gol en el Vigo de penalti y de otros dieciséis durante la liga regular, está entrenando durante toda la semana a menor ritmo que sus compañeros por una sobrecarga muscular. El de Puente Genil es uno de los jugadores de campo con más minutos en la plantilla. Todo apunta a que estará listo para el sábado, pero de momento se le está cuidando.

El empate, suficiente

Con el formato de competición actual, al Málaga le valdría el empate para estar en la final del playoff. Eso sí, después de una prórroga que finalizara también con igualada. Para premiar al equipo que haya quedado mejor clasificado durante la fase regular se elimina la tanda de penaltis. El Málaga fue segundo en el Grupo II y el Celta B cuarto.

Pellicer no quiere especulaciones

La rueda de prensa habitual del entrenador previa a los partidos se ha adelantado esta semana al jueves, dos días antes del duelo, y Sergio Pellicer dejó claro que no lo más importante es no salir a especular, si no a ir a por el partido desde el principio para que evitar jugar al filo del alambre. El de Nules comentó que tiene como referencia el primer partido en casa de esta temporada con Einar Galilea marcando un gol sobre la bocina para ganarle al Atlético de Madrid B.

Recibimiento y ambiente de gala

La afición ha convocado un recibimiento al autobús del equipo dos horas antes del partido en la avenida de La Palmilla por donde la plantilla encarará la puerta de 16, la que da acceso al estadio. Se ha iniciado una campaña bajo el lema ‘Ponte la blanquiazul’. Además, se colgará el cartel de ‘No hay billetes’, porque el Málaga puso a la venta este jueves unas 1.200 entradas de los abonados que han acudido cinco o menos partidos esta temporada a La Rosaleda y no han retirado la suya.

En la ciudad se vive la cuenta atrás para el penúltimo escalón que tiene que subir el Málaga si quiere volver a Segunda División.