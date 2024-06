La incertidumbre por las piscinas se disipa en Málaga: podrán empezar a abrirse en los próximos días

La incertidumbre que lleva sobrevolando al rellenado de las piscinas de Málaga de este verano se está disipando. La Junta de Andalucía ya les ha enviado la resolución sobre las medidas excepcionales de los próximos meses a la Costa del Sol Occidental y a Málaga capital. Ahora, las comunidades de vecinos están a la espera de que sus piscinas estén listas para disfrutarla este verano. En este punto, informan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga que faltan algunos días para que pueda llevarse a cabo la apertura.

Álvaro López, gerente del CAF Málaga, incide en que pese a que la normativa permite el rellenado de las piletas desde el 1 de junio, no pueden utilizarse todavía. “No es entra agua hoy y mañana la abro, sobre todo cuando hay contadores que siguen precintados todavía”, remarca.

López asegura que llevan varios días desprecintando contadores, pero no han terminado esta labor. Por ello, hace hincapié en que “hasta dentro de unos días no podrán abrirse las piscinas" porque deben rellenarlas todas y hacer análisis "y eso tardará algunos días”.

Rellenar la pileta, medir los niveles de pH y cloro, adecuar el césped y prepararlo todo para el uso humano. Este es el proceso que las comunidades de propietarios de toda la provincia deben llevar a cabo para poder abrir sus piscinas durante el próximo verano.

Además de estos trabajos, los administradores también deben examinar todos los bandos municipales de la provincia porque, pese a que algunas zonas se han unificado, cada ayuntamiento ha perfilado sus bandos, según López, y han de cumplir todas las normativas.

En este punto, también explica que en algunos municipios sí se puede regar el césped, pero en otros no. Al igual que hasta ahora en algunas zonas estaba prohibido el rellenado de piscinas con agua potable, pero se permitía el rellenado con no potable y en otros se restringía por completo como en la Axarquía. Cabe señalar que en esta última comarca todavía no se ha hecho oficial el rellenado y según López no se sabrá nada hasta dentro de unos días.

Asimismo, López hace un llamamiento a la población en nombre de su colegio profesional y le pide que hagan “un consumo responsable” porque quieren llegar hasta septiembre y no tener problemas a mediados de verano.

La incertidumbre de las últimas semanas

La luz verde para el rellenado de piscinas en la Costa del Sol y en la capital se ha hecho oficial ahora, pero la Junta ya hizo público que iba a permitirlo desde el 1 de junio.

Desde ese día, los teléfonos de los administradores de fincas no dejaron de sonar ante las dudas de los vecinos malagueños. Todos querían saber si podían rellenar sus piscinas ya o todavía no.

Ante estas cuestiones, desde el colegio decidieron comunicar a los propietarios que “tenían que esperar a que la normativa estuviese por escrito” para empezar a trabajar en las piscinas.