UCAM Murcia vs. Unicaja | ¿La penúltima bala?

El Unicaja de Málaga puede poner esta noche un final amargo a una temporada sobresaliente. O en cambio, puede empezar a escribir una traca final de muchísima envergadura. Si pierde en Murcia contra el UCAM, cerrará de manera gris una temporada en la que se ha vuelto a levantar una copa; si gana, como diría Ibon Navarro, "cuidao...". Con la herida todavía sangrando después del mandoble que le ha dado el conjunto murciano en los dos primeros partidos de la semifinal en el Martín Carpena, llega el conjunto malagueño al tercero que puede ser el definitivo.

El duelo se disputa en el Palacio de los Deportes de Murcia después del 83-101 del encuentro del jueves en el que Murcia puso un 0-2 inesperado en la serie que deja al Unicaja al borde del abismo, por números y por sensaciones.

Es el momento de que varios jugadores que han pasado con más pena que gloria por esta serie, la mayoría de los de verde, den un paso adelante para al menos estirar la eliminatoria hasta el lunes y ver la situación desde otro prisma. Hace falta determinación, ideas y acierto.

También se podrá comprobar si Ibon Navarro, en las cuarenta y ocho horas entre partido y partido, ha dado con la fórmula para frenar el acierto en tiros de dos de los murcianos, y si ha encontrado las llaves con la defensa en zona que ha implantado Sito Alonso en estos playoff y que lo tiene acariciando la final.

No será un partido cómodo en el pabellón murciano, ninguno allí lo es, pero Unicaja es uno de los pocos visitantes que han asaltado el fortín murciano esta temporada. Además, con muchísima autoridad, en dos ocasiones, Supercopa de España y Liga Endesa.

El cajismo se puede agarrar a la estadística que puso sobre la mesa Ibon Navarro una vez terminado el partido, sus pupilos sólo han perdido tres partidos de manera consecutiva una vez esta temporada, allá por el mes de septiembre en los albores del curso 23-24.

Nunca se remontó un 0-2 en contra en semifinales en la historia de la ACB. Unicaja sí lo hizo en los cuartos de final de la temporada 2004-2005 con un formato de partidos alternativos en cada pista. Pero ahí hay también donde agarrarse.

Augusto Lima fue el descarte el pasado jueves y a ver a quien sienta Navarro en este partido, que puede ser el último de una temporada para enmarcar, en la que cuelga una lona más del techo del Carpena ampliando el palmarés, pero este no era el final que se dibujaba en el guion cajista. Está a tiempo, con poco, poquísimo margen, de cambiarlo. Dijo Ibon que el que no creyese, que no se subiese al autobús. Se han subido todos.