Ibon Navarro, optimista: "Sólo tenemos que ganar un partido, y como lo ganemos... cuidado"

Noticias relacionadas UCAM Murcia deja al Unicaja en la lona (83-101)

El Unicaja de Málaga se ha pegado un trastazo en el arranque de las semifinale de la ACB con dos derrotas en los dos primeros partidos contra UCAM Murcia en el Carpena, el segundo este jueves por 83-101 que deja al cuadro cajista pendiente de un milagro, o no tanto, o sólo de ganar "un partido". A partir de ahí, "cuidado" es el mensaje que lanzó Ibon Navarro, que ha visto a su equipo durante lo que va de eliminatoria "como pollo sin cabeza".

El entrenador vitoriano compareció en la sala de prensa del Martín Carpena un rato después de acabado el partido, relajado, habiendo soltado la mochila de favoritos, como él mismo verbalizó.

"Hemos empezado demasiado acelerados, con demasiada tensión y con mucha precipitación en defensa. En el tercer cuarto han tenido un cien por cien, no han fallado una canasta de dos. Estamos perdiendo en la serie por lo que se juega cerca del aro", resumía Navarro, que cree que a su equipo le está costando "generar", porque " estamos ahora mismo como pollos sin cabeza en el campo jugando", frente a un rival, UCAM Murcia, que está jugando "con muchísima chispa". "Todos los rebotes sueltos son para ellos...".

El lado positivo de las dos derrotas de Unicaja, que lo tienen al borde del precipicio, es que "por fin dejaremos de ser favoritos para todo el mundo y a ver cómo manejamos esta situación y volvemos a recuperar sensaciones".

Insistía el técnico del equipo malagueño en que se está "perdiendo el partido que se juega cerca de nuestra canasta. Nos han metido 30 puntos en el tercer cuarto, de todas las maneras. Tenemos que ser un poquito más inteligentes. Nuestro equipo no ha sabido manejar bien esta situación que nos hemos encontrado. La situación mental contra otro rival hubiera sido diferente".

Ahora, desafiaba Ibon a todo el que no crea en el Unicaja: "vamos a ver si estamos muertos o no. Nos hemos quitado la mochila de ser favoritos. Si hay un club que ha podido remontar un 0-2 es este. Pero no podemos pensar en remontar, tenemos que pensar en el tercer partido nada más. Sólo tenemos que ganar un partido. Y si ganamos un partido, cuidado... Es difícil que lo juguemos con más ansiedad que lo que lo hemos jugado estos días".

Para ver el vaso medio lleno, Navarro recordaba que "solamente hemos perdido tres partidos seguidos en todo el año. Es difícil pensar que el equipo no va a competir allí", pero pase lo que pase, "estoy muy orgulloso del Carpena hoy y de lo que han hecho los jugadores este año. Lo que ha pasado en estos cinco días no va a cambiar lo que pienso de este grupo".