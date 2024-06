El PP llevará al Parlamento de Navarra una resolución en favor de la Monarquía y reta al PSOE a apoyarla

El Partido Popular mueve ficha en la polémica que se ha desatado en Navarra, donde el Partido Socialista facilitó este jueves la aprobación de una moción que hacía alusión a los "valores republicanos" y cuya exposición de motivos señalaba que "la Monarquía representa la corrupción sistemática" y es incompatible de la democracia.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el PP navarro llevará el lunes a la Mesa del Parlamento regional una iniciativa en favor de la Corona. Se trata de una "declaración institucional" que tiene por objeto ensalzar la labor que ha desempeñado la institución "a lo largo de estos últimos años".

La maniobra del PP es sencilla: si el PSOE realmente está del lado de Felipe VI, solo tiene que respaldar esta simple acción. Así lo apuntan desde la dirección de los populares en Navarra. Su presidente, Javier García -en declaraciones a este periódico-, señala que el PP se ha convertido en un "muro de contención contra el populismo republicano de PSOE y Bildu".

En el texto de la propuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, el PP defiende que el jefe del Estado actúa como "un símbolo de unidad y continuidad del Estado, representando a todos los ciudadanos sin distinción de ideologías políticas". El monarca, apunta la declaración, ejerce un "rol crucial en la diplomacia española" y contribuye a "mejorar la imagen de España en el mundo".

Aprovechando el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, el PP, en su declaración, hace un breve repaso por su trayectoria. Todo para emplazar al resto de grupos, también el de la presidenta foral, la socialista María Chivite, a poner su rúbrica en tres puntos consecutivos.

Primero: "El Parlamento de Navarra apoya, agradece y reconoce el papel de la Monarquía desde la Transición hasta la actualidad". Segundo: "El Parlamento de Navarra reconoce la monarquía como parte integral de la historia, presente y futuro, así como la identidad cultural de España".

Tercero: "El Parlamento de Navarra reconoce el trabajo de la Monarquía como pilar de estabilidad en nuestro país proporcionando continuidad institucional durante periodos de cambio y crisis".

De esta forma, el PP sitúa la pelota al tejado del PSOE, que en estos días se ha desentendido de la decisión de su grupo en Navarra. La dirección federal de los socialistas se aferra a que, en el debate parlamentario, no se votó la exposición de motivos de la iniciativa, sino que se aprobó un punto

Fuentes oficiales de Ferraz se aferran a que, en el debate parlamentario, el grupo socialista no votó la exposición de motivos del texto que presentó la coalición de extrema izquierda que conforman Podemos, Izquierda Unida y los Verdes; sino que, defienden, sólo se aprobó el primer punto de la moción, el que se refería al "firme compromiso" del Parlamento de Navarra con "los valores republicanos".

Los Borbones

No obstante, el preámbulo de la iniciativa presentada por Podemos y apoyada por Bildu no dejaba lugar a dudas: "La monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado".

A lo acontecido en Navarra reaccionó con dureza la dirección nacional del PP. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, denunció: "Navarra vuelve a ser la cobaya de Sánchez para sus ensayos. Allí empezó el pacto encapuchado, allí entregaron Pamplona a Bildu, allí pretenden echar a la Guardia Civil para contentar a Otegi y allí, ahora, atacan a la Jefatura del Estado. Los españoles seguirán respondiendo en las urnas".

Cuatro días después de votar junto a Bildu la iniciativa republicana, el Partido Socialista de Navarra tendrá este lunes la ocasión de retractarse de su postura o reafirmarla. Lo cierto es que la votación en el Parlamento navarro no es el único gesto hostil hacia la Monarquía que ha tenido el PSOE en los últimos días.

En Baleares, como también publicó este periódico, los socialistas boicotearon esta semana con su abstención una propuesta del Consell de Mallorca para nombrar a la princesa Leonor como Hija Adoptiva de la Isla.